Шок и трепет Сегодня, 09:47 1042 Цей матеріал також доступний українською

Память о так называемом бессмертном полке не должна заглушать и память о смертельных грехах самой войны

О чем писали в своих воспоминаниях светило кардиохирургии Николай Амосов, Полевой госпиталь, записки военного хирурга, писатель Юрий Нагибин, Война с черного хода, Константин Симонов, Сто суток войны, ну или Милован Джилас, секретар Исполнительного бюро ЦК КПЮ – Беседы со Сталиным. Далеко не полный список.

Однобокие акции вроде Бессмертного полка, делают войну румяной. Каковой она не является.

8 мая 1949 года, ровно 70 лет назад, в берлинском Трептов-парке был отрыт самый знаменитый Мемориал Второй мировой войны. Он установлен на месте братской могилы красноармейцев. Известный образ советского солдата, что держит на руках спасенную немецкую девочку. Его прототипом послужил старший сержант Николай Масалов. Во время уличных боев в Берлине он вытащил из-под обстрела немецкую девочку, к сожалению ее мать погибла. Были и такие трогательные эпизоды в войне. Но были и другие.

В апреле 1945-го руководители югославской компартии Иосиф Броз Тито, Милован Джилас и другие товарищи пришли к бывшему главе советской миссии в Югославии, генералу Корнееву и попросили его отреагировать на массовые убийства, грабежи и насилия в освобожденной от нацистов стране.

Югославские коммунисты счастливы приветствовать своих спасителей, но вместе со спасением, согласно предоставленным гражданами жалобам принесли: 121 случай изнасилования, из которых 111 были изнасилованиями с убийствами, 1204 случая мародерства с нападениями.

Сталин вонзил в Европу меч. И его потомки не собираются его извлекать оттуда

«Мы пригласили Корнеева как товарища, как коммуниста, а он начал кричать», – вспоминает Милован Джилас. «Проблема в том, что наши враги используют это против нас и сопоставляют нападения солдат Красной армии с поведением английских офицеров, которые не участвуют в подобных эксцессах», – пояснил Тито советскому генералу. «Я протестую против оскорбления Красной армии путем сравнения ее с армиями капиталистических стран», – вспылил Корнеев.

О югославском инциденте вспомнили неделю спустя в Москве. Тито и Джиласа привезли к Сталину на дачу. Там на торжественном ужине по случаю подписания договора о дружбе двух стран собралась партийная советская верхушка.

«Сталин налил мне стопку водки и предложил выпить за Красную армию, – продолжает Милован Джилас. – Не поняв сразу его намерения, я высказал пожелание выпить за его здоровье». «Нет-нет, – настаивает вождь, – просто за Красную армию! Как, вы не хотите выпить за Красную армию?».

Затем уже Сталин спросил гостя о югославском инциденте с красноармейцами. «Я объяснил ему, что в мои намерения не входило оскорблять Красную армию, что я лишь хотел привлечь внимание к неправильному поведению ее отдельных представителей и к политическим трудностям, которые это создает для нас».

– Вы, конечно, читали Достоевского? – перебивает Сталин. - Видите, насколько сложная штука человеческая душа, человеческий дух? Тогда представьте себе мужчину, который прошел войну от Сталинграда до Белграда – тысячи километров его собственной опустошенной земли, через трупы своих товарищей и самых близких людей! Как нормально может такой человек реагировать? И что страшного в том, если он развлечется с женщиной после таких ужасов? Вы думали, Красная армия идеальна. А она не идеальна, да и не может быть такой, даже если бы в ней не было определенного процента преступников – мы открыли наши тюрьмы и всех отправили на фронт. Был один интересный случай. Майор военно-воздушных сил развлекался с женщиной, а рыцарь-инженер попробовал ее защитить. Майор вынул пистолет: «Ах ты, тыловой крот!» – и пристрелил инженера-рыцаря. Майора приговорили к смертной казни. Но каким-то образом это дело дошло до меня, я навел справки – у меня есть право главнокомандующего в военное время, – и я освободил майора и отправил его на фронт. Теперь он один из наших героев. Надо понимать солдата. Красная армия не идеальна. Важно то, что она бьет немцев – и бьет их хорошо, а остальное не имеет значения.

Вскоре после возвращения из Москвы, Джилас услышал о более значительном примере сталинского «понимания» греховности военнослужащих Красной армии. «Проходя по Восточной Пруссии, советские солдаты, особенно танковые подразделения, регулярно обстреливали и убивали всех немецких гражданских беженцев – женщин и детей. Сталину об этом доложили и спросили, что делать. Он ответил: «Мы слишком много учим наших солдат; пусть они проявляют инициативу».

Возвращаясь к сегодняшнему юбиляру – монументу в Трептов-парке, хочу обратить внимание на еще одну деталь скульптуры, кроме спасенной немецкой девочки, что умостилась на левой руке солдата. Первоначально в его правой руке предполагался автомат советского образца – ППШ. Почти репортажная точность. Но Сталин неожиданно внес в эскиз изменение, которое нельзя было проигнорировать. Автомат заменили на меч. Это было своеобразное символическое послание Сталина Новому миру. И что в нем должны были прочесть посетители мемориала?

Еще до начала Второй мировой войны Сталин увлекся русским эпосом. 9 ноября 1941-го на знаменитом параде в честь 24-й годовщины Октябрьской революции Вождь говорил перед строем красноармейцев об особой освободительной миссии русского народа, который призван спасти порабощенную Европу. Он взывал к исторической памяти: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!».

Перед войной про каждого из них сняли киноэпопеи пропагандистского толка. В 1937 вышел фильм Петр Первый. В следующем году – Александр Невский, в 1939 появилась лента - Минин и Пожарский, еще через год — Суворов. Уже во время войны были сняты фильмы Кутузов и Иван Грозный. Необычайная продуктивность и неожиданная тематика.

Мировая революция и победа коммунистического строя уже не воодушевляет массы на борьбу с врагом. Сталин это понял еще до начала войны. Нужна была более осмысленная идея. Миссия. Вот ее и нашли. Священная война за Русь.

Подготовку ленты про Александра Невского, что в 1242 году навалял на Чудском озере немецким рыцарям, в так называемом Ледовом побоище, курировал лично Сталин. Александру Невскому в ленте отводилась роль защитника Руси перед лицом «западной угрозы», которая не затихает никогда.

В 2008 году, в России прошло интернет-голосование в рамках проекта Имя Россия. Речь шла о том, какой из исторических персонажей пользуется наибольшей популярностью в народе. В тот год Александр Невский, великий князь Киевский и Владимирский занял уверенное первое место. Александр Пушкин – четвертое.

Сталин вонзил в Европу меч. И его потомки не собираются его извлекать оттуда.

P.S. Там же на сталинской даче, куда в апреле 1945-го пришла высокая югославская делегация, был произнесен еще один яркий сталинский тост, смысл которого для Милована Джиласа дойдет многим позже.

— Война скоро кончится, через пятнадцать-двадцать лет мы оправимся, а затем — снова.

P.S.S. Продолжение следует. Завтра. Не переключайтесь.

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