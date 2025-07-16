Смертельно опасная жара. Как уберечься

Европа бьет тревогу из-за высокой смертности от жаркой погоды. В Украине статистики смертности от жары не существует, но лишь потому, что ее никто не ведет

Европа уже годами страдает от аномальной жары летом. Июнь 2025 года стал самым теплым в истории Западной Европы. По данным Европейского климатического агентства Copernicus (C3S), средняя температура месяца в Западной Европе составила 20,49 °C. Что на 2,8 °C выше среднего за 1991−2020 годы значения.

Реклама

Свежий рекорд среднесуточной температуры: 30 июня и 1 июля 2025 в среднем за сутки метцентр фиксировал 24,9 °C. Такие высокие температуры случались и раньше, но в более поздние летние месяцы, в июле-августе, в частности. 2022 и 2023 годов.

В ряде стран столбики термометров поднимались выше +40 °C, а в Испании и Португалии достигали до +46 °C.

Экоэксперты утверждают, что Европа нагревается вдвое быстрее, чем другие регионы мира.

Европа нагревается вдвое быстрее, чем другие регионы мира

По данным Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины около 2300 человек погибли в 12 европейских городах в течение 10-дневного периода экстремальной жары, которая длилась с 23 июня по 2 июля 2025 года. Речь идет о таких крупных городах, как Лондон, Париж, Франкфурт, Будапешт, Загреб, Афины, Рим, Милан, Барселона, Мадрид и Лиссабон.

Более 80% этих смертей приходятся на людей старше 65 лет.

Летом 2022 года в Европе от жары погибли более 61 тысячи человек. В 2023, который до нынешнего сезона считался самым теплым годом за всю историю наблюдений, в Европе от жары умерло более 47 тысяч человек.

Риски в Украине

Украина не единственная страна, которая не ведет отдельной, четкой статистики смертности, непосредственно связанной с жарой или тепловыми ударами. Медики регистрируют такие случаи как смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, дыхательных расстройств или других обострений хронических болезней, спровоцированных высокой температурой.

Известными становятся отдельные случаи, как например смерть пассажирки Укрзализныци, которая погибла в вагоне экспресса Запорожье-Ужгород без кондиционера.

Июнь текущего года в Украине не был жарким, но лето в разгаре, а состояние здоровья на одиннадцатом году войны ухудшается у все более широких слоев граждан. Стоит учитывать и то, что большинство поездов Укрзализныци все лето курсируют без кондиционирования. Поэтому, имея впереди еще половину лета, стоит учитывать следующие предостережения.

Наиболее уязвимыми группами к негативному воздействию жары являются:

— Люди старшего возраста (особенно с 65 лет). Возрастной организм хуже регулирует температуру тела, чувство жажды снижается. Старшее поколение чаще имеют хронические заболевания и принимают лекарства. Часто не имеют доступа к кондиционеру.

— Дети (особенно до 2 лет). Их система терморегуляции еще не развита. Дети быстрее обезвоживаются и не осознают состояние жажды.

— Беременные женщины, чей организм испытывает дополнительную нагрузку, жара может повысить риск осложнений.

— Люди с хроническими заболеваниями. В частности, принимающие определенные лекарства (например, диуретики, инсулин, некоторые антидепрессанты, антигипертензивные и т. д. ).

— Люди с психическими расстройствами. Даже депрессия или тревожное расстройство могут блокировать ощущение собственного тела и привести к обезвоживанию.

— Люди определенных профессий, которые работают длительное время под прямыми солнечными лучами: строители, сельскохозяйственные работники и тому подобное.

— Лица с избыточным весом. Организм с ожирением труднее отдает тепло.

Что делать?

Симптоматика перегрева — теплового истощения или теплового удара — прогрессирует с высокой скоростью.

Если видите человека, который чувствует себя плохо, пылает, чувствует головокружение — немедленно вызывайте скорую.

Пока скорая не доехала необходимо:

— Забрать человека из жары, хотя бы в тень. Лучше в кондиционированное помещение.

— Охладить тело, в частности за счет компрессов из холодной воды или льда — обязательно завернутого в ткань. Компрессы накладываются на ключевые точки: на шею (на крупные сосуды), подмышки, на виски. Примените опрыскивание или обтирание холодной водой.

— Если человек в сознании, напоите прохладной водой малыми глотками.

— Поддерживайте в сознании беседой.

— Человека без сознания положите на бок. В таких случаях запрещено погружать в ледяную воду: это может спровоцировать спазм сосудов. Не пытайтесь напоить человека без сознания, это может вызвать удушье.

Не бойтесь намочить одежду пострадавшего лица. Не ждите приезда скорой, снижайте температуру вышеупомянутыми способами сразу!

Каждый должен следить за собственным состоянием и обращать внимание на ближайшее окружение. В первую очередь, следует заботиться о достаточном количестве воды. В жару потребление воды должно быть увеличено от обычного на 0,5 или даже 1 литр.

Практика показывает, что осознание опасности жары и умение на нее реагировать спасает жизнь.