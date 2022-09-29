Война уже здесь. О чем задумались на Западе после подрыва Северных потоков? 29 сентября, 19:26 Эксклюзив НВ

Если Россия уже идет на подрыв собственных газопроводов, то какие следующие шаги Путин может предпринять?

Це публічний ляпас Європі. Мовляв, окрім того, що ми вам просто перекрили ці газогони, то зробимо так, що ви ще й грошей потім не тримаєте, тому що в нас тут «форсмажор».

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І зараз у Європі всі говорять про необхідність не те, що вже перегляду свого ставлення до РФ, а визнання того, що з Росією ніколи не можна буде вести справи. Думають про те, що ж робити далі. Який розвиток подій можливий. Якщо Росія вже йде на підрив власних газопроводів, то які наступні кроки Путін може здійснити? Наскільки він вже втратив відчуття реальності і готовий застосовувати ту ж саму ядерну зброю? Також у Європі згадують, яких вони припустилися помилок у минулому щодо РФ.

Європейці розуміють, що підрив газопроводів — це елемент залякування. Однак не можу сказати, що у європейців наляканий вигляд. Швидше як люди, які зіткнулися з чимось, що вони не можуть усвідомити, як таке може відбуватися. Вони вперше зіткнулися з іншим способом мислення і такою непередбачуваністю. Бо в їхню систему координат це не вписується. «О, Боже, що ж нам робити?» — це питання, що на порядку денному зараз у всіх європейців.

Зараз вже обговорюється наявність дронів над норвезькими платформами і необхідність охорони, підвищення охорони всіх об'єктів критичної інфраструктури, включаючи LNG-термінали, резервуари з пальним. Європейці починають вже розуміти, що ця війна ведеться на їхній території. Це, якраз, наслідок того, що європейці зрозуміли всю свою незахищеність, що вони, насправді, не так далеко, як їм здається, і що війна вже тут.

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У мене сьогодні була публічна дискусія із колишнім радником пані Меркель, експослом Німеччини в ООН паном Крістофом Гойсґеном. Він говорив про те, що німці все ще почуваються винними за те, що стільки всього заподіяли росіянам протягом Другої світової війни. Водночас, німці розуміють, що мають відповідальність і перед Україною, тому вони себе позиціонують як країна, яка могла б бути провідником у будь-яких розмовах, пов’язаних із налагодженням миру і встановленням стабільності. Водночас, Гойсґен говорить, що Росія зараз не є адекватним партнером, неможливо до звільнення України від російських загарбників, починати будь-які розмови. Він говорить про те, що Путін не є адекватним для проведення будь-якої бесіди. Але німці розраховують, що росіяни рано чи пізно повернуться до нормального стану і будуть готові і піти з наших територій, і сплатити репарації.

Знову ж таки, німці шукають здоровий глузд. Вони все ще не розуміють, що тут не йдеться по глузд, а виключно про імперські амбіції, що ніяк не пов’язані з раціональним. Це суто ірраціональне мислення.

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