Взрывы на маршрутах Северных потоков: в НАТО заявили о диверсиях и пригрозили решительным ответом 29 сентября, 14:53 НАТО прокомментировало взрывы на маршрутах Северных потоков (Фото:GPA Photo Archive/www.flickr.com)

НАТО заявило, что повреждение трубопроводов Северный поток 1 и Северный поток 2 вызывает глубокую обеспокоенность, а имеющаяся информация указывает на то, что это следствие сознательных, неосторожных и безответственных диверсионных действий.

Об этом сказано в сообщении альянса.

«Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем расследование, которое проводится для установления происхождения ущерба», — говорится в сообщении.

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В НАТО заявили, что обязались готовиться к принудительному использованию энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами, сдерживать и защищаться от них.

«Любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру членов Альянса будет встречено единым и решительным ответом», — говорится в сообщении.

Во вторник, 27 сентября, на маршрутах залегания трубопроводов Северный поток — 1 и Северный поток — 2 произошли два подводных взрыва.

Причины пока неизвестны, но датские власти предположили, что утечка на газопроводе могла произойти из-за диверсии. Ведется расследование.

Как сообщалось, вслед за поломкой российского газопровода Северный поток-2, о которой стало известно 26 сентября, давление газа упало на на обеих нитках Северного потока-1.

В компании Nord Stream AG заявили, что одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным и оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Газопровод Северный поток-2 был достроен в 2021 году, заполнен техническим газом, но до начала полномасштабного российского вторжения не получил сертификацию немецкого правительства и не начал работать.

Газопровод Северный поток-1 был остановлен на техобслуживание в конце августа, после чего он так и не возобновил работу по выдуманным российской стороной причинам.