Зеленскому нельзя терять ни минуты Сегодня, 09:53 2009 Цей матеріал також доступний українською

Какие задачи стоят перед новым президентом во внешней политике

У новоизбранного президента Владимира Зеленского нет времени на раскачку. От слова "совсем". Петр Порошенко оставил ему целый ряд внешнеполитических задач, которые требуют решения.

Впереди – празднование 75-летия открытия Второго фронта в Нормандии, которое станет знаковой дипломатической "тусовкой". В декабре в Лондоне должен состояться саммит НАТО. К обоим событиям украинская дипломатия должна быть готова.

Но это лишь хронологические рамки для ходов, которые украинским дипломатам следует подготовить. Каким должно быть содержание украинской внешней политики на сегодня?

Первая задача – это блокирование строительства Северного потока-2. Ключевым инструментом для такого блокирования являются санкции США, поскольку Евросоюз и, в частности, немецкий канцлер Ангела Меркель относятся к российской трубе чуть лучше, чем украинцам хотелось бы. Так что Зеленскому стоит начать вести переговоры по этому вопросу с Госдепартаментом США уже сейчас.

Вторая задача – диалог с тем же Госдепом, а также с Конгрессом США по поводу санкционного пакета сенатора Марко Рубио. Напомню, сенатор Рубио предлагает ввести жесткое отключение России от глобального рынка капитала в случае вмешательства Кремля в какие-либо выборы в США. В украинских интересах – внести в список условий для наложения этого пакета санкций активные действия россиян на Донбассе, в Черном и Азовском морях.

Мировые столицы готовы прислушиваться к украинскому голосу

Третья задача – увеличение присутствия флота НАТО в Черном море. Очень важно, чтобы российские моряки не расслаблялись, а вставали по предупредительной тревоге в три часа ночи несколько дней или месяцев подряд, несли круглосуточную вахту. Может, тогда многим морякам служба в Черноморском флоте РФ перестанет казаться малиной.

Я не говорю о необходимости провокаций или эскалации агрессии в акватории Черного моря. Речь идет о построении зоны риска для российского флота, который перестал бы чувствовать себя ключевой военной силой в Черном море.

Кроме того, желательно окружить кораблями НАТО газодобычу россиян в Черном море на украинских месторождениях возле Крыма. Чем больше рисков для России на этой территории - тем лучше для Украины.

Внешняя политика Порошенко была недостаточно активна в китайском направлении. Им занимался министр экономики Степан Кубив, совершая регулярные визиты в Китай. Очевидно, что Китай обладает производственными мощностями, которые могут быть интересны для развивающегося украинского рынка технологических решений и разработок. Для того чтобы китайские заводы стали цепочкой в производственном цикле украинских технологических стартапов, необходимо развивать насыщенные экономическим смыслом двусторонние отношения между Украиной и Китаем.

Отдельная тема – китайские кредиты. Китай готов инвестировать существенные суммы денег в инфраструктурные проекты в развитых и развивающихся странах. Даже развитая Норвегия привлекает китайские компании под сложные инфраструктурные проекты – такие как автомобильные тоннели в горной местности. Китай построил крупный портовый терминал в африканской республике Джибути, где, в том числе, грузится украинское зерно для дальнейшей транспортировки. Подобных проектов у Китая множество.

Чем ждать, пока украинский госбюджет разбогатеет на лишний миллиард долларов, может быть, разумнее было бы привлечь китайские деньги и китайские компании, которые могли бы справиться с задачей построения моста, дороги или дорожной развязки в конкретном регионе Украины.

Внешняя политика Порошенко была внешней политикой воюющей страны. Это понятно и логично. Но кроме военного конфликта с Россией, у украинской дипломатии есть много других задач, прежде всего – экономических. Не только МВФ и Всемирный банк готовы предоставлять кредиты под развитие Украины, но и фонды развития других стран – таких как Германия или Голландия. С ними нужно договариваться и предлагать конкретные проекты, а не оперировать одним и тем же неизменным аргументом о том, что Украина – жертва российской агрессии и поэтому все должны нам помогать.

Если продолжать речь о кредитах под развитие, то не менее важно, чтобы украинская дипломатия помогла наладить финансовые отношения с западными фондами не только для центральной власти, но и для украинских муниципалитетов – от Ивано-Франковска до Мариуполя. Все они на волне децентрализации укрепили свои финансовые позиции и вполне способны привлекать кредиты под строительство, образование и медицину.

Мировые столицы готовы прислушиваться к украинскому голосу. Я это ощущаю хотя бы по количеству запросов, которые сам получаю от дипломатов развитых стран с просьбами о встрече и прогнозировании развития ситуации в стране. Смена власти в Украине увеличит внимание к происходящему в нашей стране. Этим надо воспользоваться. По опыту предыдущих лет мы знаем: окно возможностей может закрыться очень быстро. Поэтому нельзя терять ни минуты драгоценного времени.

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