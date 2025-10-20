Что произошло в Белом доме между Зеленским и Трампом

Трамп снова «не наш». Страшно. Это было бы невероятно, если бы Трамп был нашим другом. Но он им не является

FT пишет, что Трамп кричал на Зеленского, говорил «Одесса-мама» и угрожал, что Путин может уничтожить Украину. И это таки может напугать.

Если не дочитать, где это же самое FT не пишет, что в конце Трамп согласился с аргументами украинцев. Но почему-то все читают только начало статьи, игнорируя ее завершение.

Реклама

И мы все читали или слышали, что президент США выдал на выходе. О заморозке по текущей линии. Что целиком и полностью соответствует позиции Украины. Там нет о российской Одессе. Там даже нет намека на назойливое желание Путина обменять украинский Донбасс на украинскую часть Запорожской и Херсонской областей. А вечером в воскресенье, 19 октября, Трамп отдельно повторил, что должно быть замораживание по линии соприкосновения.

Так, что это было тогда? Почему Трамп транслировал требования Путина?

С точки зрения дипломатии и политического здравого смысла — это невозможно объяснить. Но мы же — о Трампе. Здесь нет места ценностям.

Здесь нет места ценностям

Он чувствует себя модератором в бизнес-конфликте. И что он делает? Включает челночную трампоматию. Слушает Путина и потом приходит к Зеленскому. И транслирует желание Путина. Потому что это — самый быстрый путь договориться. Без углубления по сути. Плевать Трампу на суть. Если он озвучит требования стороны А и сторона Б согласится, то будет соглашение.

Если нет, то нет. Тогда опять все сначала.

Поэтому трансляция требований Путина — это не трагедия. Это просто правила игры. Это было бы невероятно, если бы Трамп был нашим другом. Но он им не является. Он позиционирует себя как модератор. Поговорил о Томагавках, добился разговора с Путиным. Поговорил с Путиным — пришел с требованиями Путина к Зеленскому. Зеленский не согласился — ну нет, так и нет.

«Не прокатывало».

И поэтому возвращаемся к началу процесса. Где в условиях задачи есть, что не будет прямых санкций на Россию. И не будет прямой помощи Украине. Ничего нового. Стандартный Трамп.

И что тогда важно? Что поддержка Европы растет. Что репарационный кредит. Что цена на нефть.

На встрече в Белом доме не произошло чуда. Но и не произошло трагедии. И стратегическая позиция Украины продолжает улучшаться с помощью ЕС и на фоне истощения ресурсов России.

И точно не важно, что там в моменте в голове у Трампа. Потому что завтра будет что-то другое. Тем более, давление хоть и не прямое, а идет на Россию. И общество США не дает целоваться с Путиным, даже если бы Трампу хотелось. И тоннель между Аляской и Чукоткой, который ведет из одного тупика в другой тупик ничего не меняет так же, а, скорее, ярко демонстрирует возможности договориться современных США с современной Россией.

И да, в этом уравнении нет завершения войны послезавтра и выборов через 3 месяца. Извините, украинские политики. Но это их личные проблемы и ожидания.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора