Зеленский стал Володимиром Сегодня, 18:37 30

Чем жила страна 25 апреля 2019 года

Зеленский стал Володимиром. Сегодня в стране произошло событие, которое вдохновило многих. И, кроме прочего, заставило победителя выборов Владимира Зеленского на своей официальной ФБ-странице изменить имя – с «Владимир» на «Володимир».

Верховная Рада утвердила втором чтении и в целом законопроект, которым регулируется и закрепляется приоритет украинского языка в большинстве сфер общественной жизни.

В первом чтении он был принят осенью 2018 года. После того в проект внесли ряд правок, важнейшая из которых – трехлетняя отсрочка введения административной ответственности (штрафов) за нарушение норм закона.

Проект поддержали 278 депутатов из 348, зарегистрировавшихся в зале. Второе чтение документа, поданного группой из 77 депутатов во главе с руководителем комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким, прошло спокойно. Под стенами парламента параллельно состоялась акция в поддержку законопроекта.

Против его принятия выступили депутаты от фракции Оппоблок и депутатской группы Відродження. Большинство остальных политсил, представленных в Раде, поддержали законопроект.

Действующий президент Петр Порошенко поблагодарил русскоязычных украинцев за то, что они с пониманием относятся к необходимости поддержки закона.

«Уважение прав людей, которые говорят на русском и других языках – это тоже важно. Это – европейская практика, которой мы неуклонно придерживаемся и будем придерживаться. И люди довольно быстро убедятся, что новый закон на это право никоим образом не посягает», – подчеркнул президент.

А вот Зеленский хоть и перевел свое имя на официальной странице в ФБ по просьбам подписчиков, уточнил: после вступления в должность президента его команда тщательно проанализирует новый закон.

«Чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», - цитирует Зеленского его пресс-служба.

«В проект закона было внесено более 2 тыс. поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона – окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен», - отмечается в заявлении.

Зеленский убежден, что необходимо «инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот».

И – о сути вопроса…

О чем тут говорить. В принятом ВР законе Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного речь идет о следующем.

Каждый гражданин обязан владеть украинским языком – «как языком своего гражданства». При этом государство обязуется предоставить возможность изучить язык всем, кто не смог сделать этого ранее.

На высоком уровне свободно владеть украинским языком обязаны, к примеру:

· госчиновники всех уровней (от президента, спикера, народных депутатов, членов Кабмина и дипломатов – до госслужащих местных органов власти);

· офицеры-контрактники, а также рядовой и руководящий состав правоохранительных органов;

· работники судебных органов власти; адвокаты и нотариусы;

· члены нацагентств и комиссий;

· медики и педагоги, работающие в госучреждениях.

Закон также вводит сертификацию уровня владения украинским языком для госчиновников и обязывает государство организовывать курсы для взрослых.

Законопроект касается исключительно официальной сферы и публичной плоскости. В нем детально прописано, каким образом приоритет украинского языка должен соблюдаться в разных сферах общественной жизни.

Среди таких сфер:

· официальные заседания, мероприятия, встречи в органах власти (должен быть предусмотрен их перевод на украинский – синхронный либо последовательный);

· образование (с 2025 года языком внешнего независимого оценивания является украинский язык, кроме ВНО по иностранным языкам; однако для нацменьшинств или коренных народов законопроект гарантирует право на обучение на родном языке вместе с украинским – для этого должны быть созданы отдельные классы или группы);

· культура и индустрия развлечений (мероприятия и их сопровождение должны проводиться на украинском языке);

· кино (не более 15% реплик в украинском кино на других языках и с обязательными украинскими субтитрами);

· телевидение (украиноязычные передачи и фильмы должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 1.00 и 22.00);

· печатные и интернет-СМИ (предусмотрено ужесточение норм для издаваемых в Украине газет и журналов – они смогут издавать версии на других языках лишь при наличии аналогичной украиноязычной; зарегистрированные в Украине СМИ должны сделать украинскую версию сайтов стартовой по умолчанию);

· книгоиздательство (не менее 50% своей продукции на украинском языке, кроме издания продукции на языках коренных народов, также места распространения должны будут иметь не менее 50% печатной продукции на украинском языке);

· транспорт (транспортные услуги предоставляются на украинском языке, однако прописан ряд исключений);

· сервисная сфера (предприятия и организации всех форм собственности, работающие с клиентами и потребителями, должны обслуживать на украинском языке – на другом лишь по просьбе клиентов).

Также должна появиться Нацкомиссия по стандартам госязыка. Она будет утверждать нормы правописания; стандарты украинской терминологии, транскрипции и транслитерации; а также методы и порядок проверки владения украинским языком.

Законопроект вводит должность «языкового омбудсмена» - уполномоченного по защите украинского языка.

Кроме того, появятся штрафы (эта норма вступит в силу через три года) за нарушение законодательства в языковой сфере.

Публичное оскорбление украинского языка предложено считать противоправным деянием, аналогичным надругательству над госсимволами (флаг, герб, гимн). За него возможна уголовная ответственность – лишение свободы до трех лет.

Немного вернусь ко вчерашней топ-теме – россиизации и паспортизации населения оккупированных территорий Донбасса…

Европа против российских паспортов. Вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям оккупированных территорий Украины – псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» - получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В ответ Украина вчера же обратилась в Совбез ООН.

А сегодня Евросоюз назвал российскую паспортизацию жителей оккупированных районов посягательством на суверенитет Украины и попыткой дестабилизации страны после выборов.

«Сроки принятия такого решения сразу после президентских выборов в Украине, которые продемонстрировали приверженность Украины к демократии и верховенству закона, свидетельствуют о намерении России еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт», - сказано в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Сам же Путин (который вчера назвал собственное решение «гуманитарным вопросом») сегодня заявил: «Это вызвало какую-то негативную реакцию, да? Это странно. Паспорта выдает Венгрия, Румыния. У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже венгров и румын?».

А в Киеве…

Партнер Порошенко сходил на допрос. Игорь Кононенко, замглавы фракции Блок Петра Порошенко (БПП) в Раде и многолетний бизнес-партнер главы государства, сходил на допрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) по делу о коррупции в сфере энергетики.

Позже в своем ФБ Кононенко написал: «Сегодня по приглашению НАБУ предоставил следователям исчерпывающие ответы на вопросы, которые интересовали, и готов в дальнейшем сотрудничать с правоохранительными органами».

Кононенко фигурирует в расследовании журналистов о коррупции в сфере энергетики.

По версии журналистов программы Схемы: коррупция в деталях, уже экстрадированный в Украину экс-депутат ВР от партии Батькивщина Дмитрий Крючков с помощью компании Энергомережа организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных облэнерго в интересах бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также Кононенко.

Последний, выйдя сегодня из НАБУ, заявил, что уже завершает подготовку документов в Европейский суд против журналистов.

Пока на беседы в одни антикорр-органы приходят депутаты, из других органов уходят прокуроры…

Зам Луценко отправился с вещами на выход. Евгений Енин, заместитель генпрокурора Юрия Луценко, заявил об отставке. И уточнил, что делает этот шаг из-за расследования дела беглого олигарха Сергея Курченко, которого подозревают в масштабных хищениях.

По словам Енина, в деле Курченко недостаточно доказательств для объявления подозрения его фигурантам.

«Я почувствовал, что ситуация вокруг дела Курченко в определенной степени искусственно политизирована, и моих усилий, чтобы снять эту политизацию недостаточно», - добавил Енин.

В рамках «дела Курченко» ГПУ недавно вызвала на допрос ряд близких к Петру Порошенко людей, включая экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина.

Раз уж речь зашла о скандальных делах, то вот еще одно…

Ахметов получил два облэнерго. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании ДТЭК Нефтегаз бизнесмена Рината Ахметова на приобретение акций компаний Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго.

Но при этом потребовал, по данным пресс-службы ведомства, выполнения ряда обязательств, которые должны нивелировать возможное негативное влияние на рынки электрической энергии.

В начале января ДТЭК заявил о намерении сконцентрировать 68,29% акций Одессаоблэнерго и 93,99% Киевоблэнерго, принадлежащих группе VS Energy.

По данным СМИ, реальными владельцами группы VS Energy являются россияне Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков.

Цена покупки Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго, по оценкам эксперта в сфере энергетики Андрея Геруса, составляет $250 млн.

По данным источников издания Наші гроші, «за» разрешение Ахметову на покупку долей в облэнерго голосовали глава АМКУ Юрий Терентьев, его заместители Мария Нижник и Нина Сидоренко, а также госуполномоченный Мария Процишен.

Как написали Наші гроші, после этого приобретения группа Ахметова существенно превысила порог 35% на рынке поставок электроэнергии, что является структурным признаком монополии на рынке.

Пора бросить взгляд в будущее – на планы ЗеКоманды. Тем более, что в данном случае это будет в тему…

У Зеленского перезагрузят АМКУ. Айварас Абромавичус, советник Владимира Зеленского и экс-глава Минэкономического развития и торговли, заявил о необходимости перезагрузки Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Реально никакой независимости у этих двух важнейших органов не было. Все – ставленники уходящего руководства, и есть полное понимание, что эти две институции должны быть полностью независимыми», - сказал он в ходе встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации.

Среди других первоначальных шагов Зеленского на президентском посту Абромавичус назвал продвижение ряда законодательных инициатив, в том числе – законопроекта об импичменте президента, «кнопокодавстве», а также о Службе финансовых расследований и исключении функции экономических расследований из полномочий правоохранительных органов.

И это еще не все ЗеНовости…

Шестой будет дружить с МВФ и не станет дружить с Луценко. Команда Владимира Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand-by Международного валютного фонда (МВФ) в мае 2019 года.

Об этом заявил Александр Данилюк, советник Зеленского и экс-министр финансов.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен примерно $3,9 млрд. При этом около $1,4 млрд предоставлены сразу, тогда как остальные средства будут предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019-м.

А еще Данилюк поддержал предложение Зеленского перенести Администрацию президента с улицы Банковой в другое место. Он назвал такой шаг «символом нового мышления». «Внутри команды это будет важно – оторваться от старых реалий, принципов, от стен. Если этим заняться, я думаю, мы сделаем это достаточно быстро», – сказал Данилюк.

Кроме того, советник Зеленского уточнил, что нынешний глава ГПУ Юрий Луценко должен уйти в отставку.

А еще сегодня ВР увеличила штрафы за вырубку и уничтожение лесов, а также снизила объемы вырубки и незаконного вывоза леса, за которые предусмотрена уголовная ответственность…

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

В конце – личное обращение (письменное обращение, а не видео, - я же не Зеленский и даже не Порошенко): если хотите читать самое важное за трудный день спокойным вечером прямо в своем смартфоне – подпишитесь на мою рассылку