Записки параноика. Теперь и вы живите с этим 11 февраля, 19:37 2563 Цей матеріал також доступний українською

Еще при жизни многих, читающих этот текст, в мире произойдут необратимые изменения

Не столько роботы, искусственный интеллект, рост численности населения, социального напряжения, возможная третья мировая война, сколько климатические изменения окажут драматическое влияние на вашу жизнь и нашу планету.

Почему?

Следующие 80 лет вследствие роста парниковых выбросов средняя температура Земли поднимется "всего" на 4-6 градусов, что приведет к необратимым драматическим последствиям для планеты.

Согласно отчету Национальной американской академии наук, на каждый градус Цельсия, который поднимает глобальный термостат, будет происходить снижение общего урожая на 5%-15%.

Ускорение таяния ледников приведет к повышению уровня мирового океана, затоплению островов и целых регионов. Рост температуры приведет к осушению многих рек и озер, ускорению круговорота воды в природе с мощными тропическими ливнями там, где их не было.

Согласно прогнозам, изменятся и океаны, они могут стать непригодными для жизни. Они будут служить буфером против изменения климата, поглощая часть избыточного тепла и углекислого газа из атмосферы. Это хорошие новости в краткосрочной перспективе, но более проблематичные в долгосрочной перспективе.

К 2050 году население мира может вырасти почти до 10 млрд человек

Углекислый газ в сочетании с морской водой образует слабую углекислоту. К 2100 году ожидается дальнейшее подкисление от 0,14 до 0,35 pH. Более кислые воды океана могут создавать проблемы для морских организмов.

540 миллионов человек во всем мире сегодня имеют морепродукты как основу рациона питания. С 1955 года океаны поглощают более 90% избыточного тепла, удерживаемого выбросами парниковых газов в атмосферу. В результате океан сегодня теплее, чем когда бы то ни было с 1880 года.

Как вы знаете, паразиты и болезни, нацеленные на домашний скот, процветают в теплых, влажных условиях. Участятся эпидемии и падеж скота, чаще будут болеть люди.

Ваш привычный рацион питания так же драматически изменится. Исчезнут распространенные группы аграрных культур и мясных животных. Целые регионы если не будут затоплены, превратятся в пустыни и станут непригодными для жизни, что вызовет голод, миграцию, социальные конфликты в пока еще развитых регионах.

К 2050 году население мира может вырасти почти до 10 млрд человек. При увеличении количества ртов на 3,4 млрд и растущем стремлении среднего класса к мясу и молочным продуктам в развивающихся странах глобальный спрос на продовольствие может увеличиться на 59%–98%. Это означает, что сельское хозяйство во всем мире должно увеличить производство и увеличить урожайность. Но как его покрыть при надвигающихся климатических изменениях?

Жаркая погода приведет к более быстрому испарению, что приведет к увеличению засухи и нехватке воды, а 80% урожая в мире поливаются, поэтому большинство фермеров зависят от предсказуемой погоды.

Около 10% культур, выращиваемых в основных аграрных регионах мира, орошаются подземными водами, которые не возобновляются .

Ожидаемые изменения климата – более высокие температуры, экстремальные погодные условия, засуха, повышение уровня углекислого газа и повышение уровня моря – грозят сокращением количества живых организмов и ставят под угрозу не только качество ваших продуктов и рациона питания, но и существование человечества в том виде, о котором его представители мечтали.

Наводнения, засуха, голод, миграция, рост социальных и этнических конфликтов изменят карту мира, если, конечно, он не будет уничтожен ранее ядерным оружием. Воистину "не дай Бог жить в эпоху перемен!"

Теперь и вы живите с этим!

Текст опубликован с разрешения автора

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