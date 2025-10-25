Тимоти Эш

Тимоти Эш

Британский экономист, эксперт по вопросам Украины

Пока ЕС спорит. Что празднует Россия

25 октября, 07:13
Теперь у Европы не остается выбора — она должна действовать

Обидно проснуться и услышать новость о том, что на своем ночном заседании в Брюсселе лидеры ЕС так и не пришли к согласию по вопросу Реституционного кредита (RL).

Если бы я был циничным мерзавцем, то мог бы, пожалуй, пошутить, что той ночью, приложив руки к ушам, вы, наверное, могли бы услышать хлопки от взлетающих в воздух пробок от шампанского — в Кремле и в офисах Euroclear. Но, уверен, читатели знают, что я таковым не являюсь. Тем не менее, если бы я был россиянином, я бы пока не стал охлаждать еще несколько бутылок шампанского. У Европы не остается выбора — она должна действовать. А основная арифметика для Европы проста: если она не профинансирует Украину через замороженные активы ЦБР, ей придется выбирать между двумя куда более дорогостоящими вариантами:

Теги:   Бельгия Помощь Запада Тимоти Эш Euroclear замороженные российские активы

