Вместо Тигра, Рыси и Тайфуна. Что пытается производить российский ВПК

Технически и технологически российские предприятия просто не могут производить необходимое количество специализированных бронеавтомобилей, для обеспечения войск

Российский недо-ВПК продолжает попытки создать нечто, что сможет заменить на поле боя специализированные бронеавтомобили типа «Тигр», «Рысь», Тайфун-К «Линза» (53949), компенсация которых из-за крайне больших потерь просто невозможна в современных реалиях производства бронеавтомобилей на России.

Технически и технологически российские предприятия просто не могут производить необходимое количество специализированных бронеавтомобилей для обеспечения войск, а потому, всё чаще рождаются гомункулусы типа «Хищник S» (с какой-то очень нескрепной литерой «S» в названии) от компании Blazar, представляющий собой груду наваренного металла на китайский GW Poer King Kong или…

Или кустарного броне-пикапа «Легионер» от компании «Русские боевые машины», представляющий собой жалкую пародию на американский Hummer, а также советские БТР‑40/152.

«Легионер» представляет собой двухосный пикап, с полным приводом, оснащённый двигателем ЯМЗ 534 мощностью 200 л/с и размещённый на шасси ГАЗ-3308 «Садко».

Это дешёвые и бездарные пародии на американский Hummer

Машина, при массе в 6,5 тонн обладает бронезащитой БР-5, что вроде как должно защищать от осколков и 7,62-мм, но неясным остаётся, весь ли автомобиль бронирован и с каких дистанций обстрела/разлёта осколков эта защита гарантируется.

Как бы там ни было, а появление таких гомункулусов как «Хищник S» или «Легионер», говорит о глубоком кризисе российской бронетехники. Это связано не только с колоссальными потерями бронеавтомобилей у РОВ, но и со сложностями их производства в России, ведь нет ни одной модификации, которая выпускалась бы исключительно из российских комплектующих и в каждую из этих машин входило очень много, если не практически все, западные детали.

Например, «Тигр» оснащался американским двигателем Cummins B-180 и B-215, а «Рысь» вообще была лицензионной копией итальянской Iveco LMV. Разумеется, производство этих бронеавтомобилей сейчас крайне затруднено в России. И когда производство подобной техники усложняется или вообще, прекращается, в полной мере раскрываются реальные возможности российского ВПК и выглядят они как дешёвые и бездарные пародии на американский Hummer и даже советские БТР‑40/152.

Текст опубликован с разрешения автора