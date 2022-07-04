Сергей Рахманин

Сергей Рахманин

Народный депутат (Голос), член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

ВСУ отступили из Лисичанска. Что дальше?

4 июля, 18:05
Эксклюзив НВ

Главной цели, к которой враг стремился, по меньшей мере, с конца апреля, полного окружения и уничтожения группировки ВСУ в Донецкой и Луганской области, достичь не удалось

После долгих кровопролитных боев была прорвана оборона ВСУ в районе Тошковки, охвачена Врубовка, произошло продвижение в направлении Горского, Золотого, возникла достаточно серьезная угроза окружения группировки. Тогда было принято логическое решение — отступать на вторую линию обороны — Северск, Соледар, Бахмут. И, собственно, бои в Лисичанске — это были бои не столько за удержание города (с военной точки зрения логики удержания этого города уже не было) и эти бои, продолжавшихся в районе Лисичанского НПЗ, в районе Волчеяровки, самого Лисичанска, это были бои, прикрывавшие отход нашей группировки в сторону Северска, Бахмута, для того, чтобы сохранить подавляющее большинство личного состава, значительную часть вооружения для отступления на вторую линию обороны.

Видео дня

Что такое вторая линия обороны? Если посмотреть на карту, это прямая линия, Северск, Соледар, Бахмут, линия укреплена и эшелонирована. И переброска части подразделений, которые сражались в Луганской области за этот рубеж, позволяет построить более эффективную оборону Донецкой области, в частности крупных городов — Бахмута, Славянска, Краматорска.

Насколько эффективной будет эта оборона, зависит от двух обстоятельств.

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Лисичанск Российская армия Война в Украине Отступление Сергей Рахманин

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