ВСУ отступили из Лисичанска. Что дальше? 4 июля, 18:05 Эксклюзив НВ

Главной цели, к которой враг стремился, по меньшей мере, с конца апреля, полного окружения и уничтожения группировки ВСУ в Донецкой и Луганской области, достичь не удалось

После долгих кровопролитных боев была прорвана оборона ВСУ в районе Тошковки, охвачена Врубовка, произошло продвижение в направлении Горского, Золотого, возникла достаточно серьезная угроза окружения группировки. Тогда было принято логическое решение — отступать на вторую линию обороны — Северск, Соледар, Бахмут. И, собственно, бои в Лисичанске — это были бои не столько за удержание города (с военной точки зрения логики удержания этого города уже не было) и эти бои, продолжавшихся в районе Лисичанского НПЗ, в районе Волчеяровки, самого Лисичанска, это были бои, прикрывавшие отход нашей группировки в сторону Северска, Бахмута, для того, чтобы сохранить подавляющее большинство личного состава, значительную часть вооружения для отступления на вторую линию обороны.

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Что такое вторая линия обороны? Если посмотреть на карту, это прямая линия, Северск, Соледар, Бахмут, линия укреплена и эшелонирована. И переброска части подразделений, которые сражались в Луганской области за этот рубеж, позволяет построить более эффективную оборону Донецкой области, в частности крупных городов — Бахмута, Славянска, Краматорска.

Насколько эффективной будет эта оборона, зависит от двух обстоятельств.

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