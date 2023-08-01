Давайте посчитаем. Сколько на самом деле русские уничтожили западной техники 1 августа, 17:37

Итак, в российских пабликах говорят о чуть ли не половине уничтоженных западных танков (в первую очередь Leopard) и БМП, переданных Украине с начала года

Слово «контрнаступление» — одно из наиболее часто упоминаемых сейчас в СМИ. Речь идёт о контрнаступлении Украины. При этом оценки происходящего кардинально разнятся.

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Итак, в российских пабликах говорят о чуть ли не половине уничтоженных западных танков (в первую очередь Leopard) и БМП, переданных Украине с начала года. И активно распространяют кадры-подтверждения. Часть, правда, одних и тех же машин, снятых с разного ракурса.

Есть видео и фото фиксация, есть сервис Oryx. А значит, есть смысл оценить реальные масштабы.

За время продавливания российской обороны было уничтожено:

1 Leopard 2A4 и 2 Leopard 2A6. Было повреждено и эвакуировано на ремонт 3 Leopard 2A4 и 4 Leopard 2A6. Ещё 1 Leopard 2A6 был повреждён и не эвакуирован (пока).

Итого выведено из строя 11 машин. Из которых лишь 3 уничтожены и 1 повреждён и брошен. Большая часть в результате подрыва на минах.

Всего по состоянию на 30 мая 2023 года в Украину прибыло 60 танков Leopard 2 различных модификаций. Это без учёта заявленных позднее пакетов помощи (где есть не менее 8 Leopard 2 и 25 Leopard 1А5).

То есть по состоянию на сегодня Украина по данному типу танков потеряла примерно 1/6 от переданных. Если учитывать три машины с незначительными повреждениями (ремонт в полевых условиях), то и того меньше.

Французские AMX-10 (называемые колёсными танками). Было передано не менее 30 штук. Из которых 1 уничтожена, 2 повреждены и брошены, 1 затрофеена русскими.

Шведские Pbv 501A (модернизация советской БМП-1) и польская BWP-1 (тоже на базе БМП-1). Передано не менее 90 шт (50+40+неизвестное количество в июле). Подтверждена потеря 9 машин (3 3 BWP-1 и 6 Pbv 501A), 7 уничтожено, 2 (по 1 каждого типа) захвачено русскими.

Итого потери менее 10%

Шведская БМП CV9040C. Из 50 переданных машин, 1 повреждена.

M2A2 Bradley. В январе был анонсирован пакет в 119 машин. После чего передавались неназванное число машин (март-апрель), 15 машин и 30 машин в июне, анонсировано ещё 35 машин до конца лета. Таким образом, по состоянию на июль 2023 передано не менее 164 машин.

В результате боёв 18 было уничтожено, 23 повреждено (но эвакуировано), 6 повреждено и брошено. Итого 48 машин или 29% от июльского числа. Наибольшее число потерь, но минимум 23 после ремонта поступят (поступили) в эксплуатацию.

M113. Было передано более 300 единиц. Из этого числа было подбито 58 машин или 19%. Из которых уничтожена 31 машина, захвачены 6.

Таким образом, если оценивать ударный потенциал ВСУ и сравнивать с заявлениями ВС РФ о «выдохшемся наступлении», можно лишь улыбнуться оптимизму русских.

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