По примеру Израиля. Как Украине восстанавливать экономику после войны 28 марта, 15:31 Цей матеріал також доступний українською

Несмотря на риск затяжного конфликта, нам уже сегодня следует думать о восстановлении экономики, и здесь самым ярким примером является Израиль

Если вкратце, факторы, которые сделали Израиль сильной, уважаемой, процветающей страной:

1. Враги. Наличие угрозы не оставляет другого пути, кроме как выживать и становиться эффективнее других.

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2. Эффективная комбинация ВПК — науки, образования и бизнеса.

3. Высокая роль государства в поддержке инноваций (прежде всего финансово, но и в продвижении на внешние рынки).

4. США — Израиль — союзник по контуру НАТО, получает ведущие военные разработки, получает колоссальные финансовые ресурсы для развития и предоставляет доступ на свой рынок.

5. Диаспора.

Теперь детали

Израиль — небольшая страна, которая смогла построить в пустыне современное процветающее безопасное государство. Вся государственная политика Израиля рационально нацелена на обеспечение безопасности граждан и государства и развитие экономики через инновации. Именно инновации помогают маленькой стране с небольшим количеством населения иметь сильную экономику и высокотехнологичный экспорт.

Комбинация системы безопасности, науки, образования и частного капитала обеспечивают прорыв как в передовых оборонных технологиях, в частных востребованных в мире продуктах, так и в подготовке крутых, уважаемых в мире специалистов. И все это последствия долгосрочной системной продуманной политики, которую уже не первое поколение политиков системно реализует.

Что представляет экономика Израиля сегодня?

Это развитая рыночная экономика. Население — 9,2 млн человек (Украина — 35 млн). ВВП — $407 млрд ( Украина — $200 млрд).

Структура ВВП Израиля: услуги — 69,5%, промышленность — 26,5%, сельское хозяйство — 2,4%.

ВВП Израиля вырос в 2021 году на рекордные 8,1%. Это самый высокий показатель за последний 21 год. Прямые иностранные инвестиции за последние 25 лет — более $85 млрд (Украина за этот период привлекла $78 млрд).

В 2020 году Израиль экспортировал продукции на $114 млрд (Украина — на $60 млрд).

В течение почти двух десятилетий страна имеет положительное сальдо счета текущих операций, чему способствует экспорт в быстрорастущих отраслях, таких, как информационные технологии, высокотехнологичные компоненты и фармацевтика.

Долг достигнет 75% ВВП к концу 2021 года по сравнению с 60% в 2019 году. Около 85% госдолга выражено в собственной валюте и удерживается внутри страны местными банками и институциональными инвесторами.

Наличие угрозы не оставляет другого пути, кроме как выживать и становиться эффективнее других

Что обеспечило рост в 2021 году?

Два кита, на которые опирается экономический рост:

1. Резкое увеличение частного потребления,

2. Рост экспорта из Израиля (продукции с высокой добавленной стоимостью).

Израиль занимает 35 место в индексе легкости ведения бизнеса Всемирного банка, второе место в мире по количеству стартапов после США, третье место по количеству компаний, котирующихся на NASDAQ, после США и Китая.

Родители-основатели и стратеги Израиля знали, что экономический успех критически важен для выживания страны и нации. Сильная экономика — это база безопасности. Основа сильной экономики — инновации и продукты с высокой добавленной стоимостью, востребованные во всем мире.

Основа инноваций:

— таланты, которые начинают воспитывать школы и привлекаются из других стран

— система образования, стимулирующая инновации

— система развития инноваций, интегрированная в каждое министерство

— система обороны страны, выступающая заказчиком на инновации и создателем инноваций, и учителем для новаторов

Основными секторами экономики страны являются технологии и промышленное производство.

Алмазная промышленность Израиля является одним из мировых центров огранки и полировки алмазов, на долю которых приходятся 23,2% всего экспорта. Израиль относительно бедный природными ресурсами и, следовательно, зависит от импорта нефти, сырья, пшеницы, автомобилей, необработанных алмазов и производственных ресурсов. Практически полная зависимость страны от импорта энергии может изменится в будущем.

Недавно у его побережья обнаружены запасы природного газа.

Качественное университетское образование в Израиле и создание высокомотивированного и образованного населения во многом способствовали буму высоких технологий в стране и быстрому экономическому развитию по региональным стандартам.

В стране создана мощная образовательная инфраструктура и высококачественная система инкубации новых передовых идей для создания товаров и услуг, ориентированных на ценность.

Эти разработки позволили стране создать высокую концентрацию высокотехнологичных компаний в регионах страны. Эти компании финансово поддерживаются мощной индустрией венчурного капитала. Его основной центр высоких технологий, Кремниевый Вади, считается вторым по важности после своего калифорнийского аналога.

Многочисленные израильские компании были приобретены глобальными корпорациями благодаря их надежному и качественному корпоративному персоналу.

Немного истории

В 1948 году государство Израиль, провозгласившее независимость, оказалось перед лицом сразу нескольких вызовов:

1. Военного (на следующий день после объявления независимости Израиль атаковали армии пяти арабских стран),

2. Демографического (более 800 тыс. евреев репатриировались из арабских стран в Израиль, что можно сравнить со всем еврейским населением страны в 1948-м) и, как следствие,

3. Экономического (весь израильский экспорт тогда составил $6 млн).

Войну Израиль выиграл.

С демографической турбулентностью справился, приняв более 3,3 млн репатриантов с момента основания государства. Но до начала 1990-х экономика оставалась ахиллесовой пятой еврейского государства.

Большой приток иммигрантов из Европы и Северной Америки в значительной степени способствовал быстрому росту валового национального продукта (ВНП) Израиля после 1948 года. В сочетании с быстрым созданием в стране университетов и научно-исследовательских институтов это способствовало экономическому росту.

Страна получила крупные суммы капитала, которые включали подарки от мирового еврейства, репарации от Федеративной Республики Германии за нацистские преступления, гранты посредством помощи правительства США и капитал, привезенный иммигрантами.

Израиль дополнил эти формы доходов ссудами, коммерческими кредитами и иностранными инвестициями.

Развитие и поддержка инноваций

Еще в 1950-х Институт Вейцмана сформировал департамент Yeda — первый в Израиле и один из первых в мире центр трансфера академических технологий. Это в Украине должным образом так и не заработало, притом что годовой бюджет Академии наук Украины — около $180 млн в год.

Несмотря на то что исследования в таких стратегически важных для Израиля областях, как агротехнологии засушливых регионов, передавались фермерам бесплатно, Yeda удалось стать третьим в мире центром коммерциализации инноваций по прибыльности.

Сегодня центр трансфера технологий имеет каждый израильский университет.

Например, в Украине 140 высших учебных заведений, и есть лишь несколько центров трансфера технологий.

Кроме Yeda, успешным примером коммерциализации академических инноваций можно назвать основанный в 1964 году Yissum — центр трансфера технологий Еврейского университета в Иерусалиме. За время своего существования компания Yissum зарегистрировала 10,7 тыс. патентов (!) на 3 тыс. изобретений, лицензировала более 1 тыс. технологий и помогла сформировать более 170 стартап-компаний.

Все это принесло им более $2 млрд, что неудивительно, ведь спектр интеллектуальной собственности университета весьма широк: от помидоров черри до системы дорожной безопасности Mobileye, поглощенной Intel в 2017 году.

Начиная с 1959 года неотъемлемой частью государственной инновационной структуры Израиля является Национальный совет по НИОКР, главной задачей которого является консультирование правительства по научным вопросам общегосударственной важности.

В Израиле действует целая группа государственных программ поддержки и развития инноваций:

1. Программа технологических инкубаторов (сегодня их более 20 и через них прошло более 2500 стартапов, в среднем от 80 в год). Эта программа также рассчитана на школьников. Объем государственных инвестиций за этот период составил около $1 млрд, а частных — $5,5 млрд.

2. Программа Магнет. Программа включает несколько программ, одна из которых Магнетон. В целях проведения трансфера созданных технологий в рамках этой программы организовано сотрудничество одного промышленного предприятия и одной научной группы. Ежегодно в программе принимают участие около 30 команд, каждая из которых получает финансирование 3−4 млн шекелей.

Еще одна программа из семейству Магнет — Меймад (2012) направлена на создание технологий двойного назначения (военных и гражданских). Размер ежегодного финансирования программы составляет 21 млн шекелей.

3. Программа Нофар — для связи фундаментальных и прикладных исследований с целью использования полученных результатов в промышленности.

4. Программа Камин, заменившая Нофар и другие программы.

Инструменты поддержки приоритетных программ (в секторах промышленности традиционные, нанотехнологии, биотехнологии, технологии кибербезопасности, технологии защиты окружающей среды): гранты фондов НИОКР (в частности, в сельском хозяйстве государство финансирует 75% НИОКР), адресная помощь отраслевым НИИ, создание специальных инкубаторов и фондов венчурного инвестирования (биотехнологии), организация специализированных центров в академических институтах (нанотехнологии), создание национальной нанотехнологической инициативы Израиля.

Пример льгот и поддержки инноваций: поддержка проектов альтернативной энергетики — льготный кредит на сумму до $20 млн (не более 50% от инвестиций), поддержка стартапов — гранты до $1,7 млн. + возможность получения дополнительных грантов.

3. Технологический инкубатор

— для начинающей компании — грант $1,2 млн. Полная финансовая поддержка 100% бюджета, утвержденного компанией (85% от страны, 15% от инкубатора) не требует каких-либо финансовых вложений со стороны разработчика. Техническая помощь со стороны бизнес-инкубатора.

— для инкубатора государство финансирует 85% утвержденного бюджета проекта и, следовательно, преимущественно риски возлагаются на страну. При этом инкубатор инвестирует 15% утвержденного бюджета в обмен на 50% акций компании.

4. Исследования и инновации — финансовая поддержка 20−50% затрат R и D.

5. Соучастие в исследовательских проектах транснациональных корпораций (оборот свыше $2,5 млрд).

6. Участие в кооперации НИИ и корпораций в разработке инноваций.

7. Госгарантии по кредитам начинающим МСБ государство гарантирует 85%, а заемщик гарантирует 10%. Кредит — до $500 тыс.

Помощь США

С 1960-х Соединенные Штаты сильно поддерживали Израиль. Они сыграли ключевую роль в продвижении хороших отношений между Израилем и соседними с ним арабскими государствами, а именно Иорданией, Ливаном и Египтом, а также в сдерживании враждебности со стороны других стран Ближнего Востока.

Отношения с Израилем являются крайне важным фактором общей внешней политики правительства США на Ближнем Востоке, и Конгресс США также придает большое значение поддержке близких и поддерживающих отношений.

Важно отметить, что Израиль с 1987 г., как и Южная Корея, имеет статус основного союзника США вне НАТО. На сегодняшний день, начиная с 1948 года, Соединенные Штаты предоставили Израилю более $150 млрд двусторонней помощи и финансирование противоракетной обороны.

С 2019 по 2028 год финансовый год по условиям меморандума о взаимопонимании США обязались предоставить ассигнования — еще на $38 млрд в виде военной помощи ($33 млрд в виде грантов на иностранное военное финансирование плюс $5 млрд на противоракетную оборону).

Израиль является первым международным эксплуатантом F-35 Joint Strike Fighter, малозаметным истребителем пятого поколения Министерства обороны США. На 2022 финансовый год администрация Байдена запросила $3,3 млрд FMF (иностранное военное финансирование) для Израиля и $500 млн на помощь в области противоракетной обороны. Администрация также запросила $5 млн на помощь миграции и беженцам.

Как видим, в экономическом, инновационном успехе Израиля есть несколько составляющих:

1. Страна обладает сильной мотивацией выжить и развиваться, поскольку все время находится перед угрозой со стороны своих врагов-соседей.

2. Не имея природных ресурсов, Израиль сделал ставку на инновации.

3. Инновации также являются важной частью ВПК Израиля, что гарантирует его жителям безопасность и создает экосистемы стартапов и высокотехнологичных продуктов.

4. Важной частью израильского успеха является образование и наука, также тесно связанные с обороной и бизнесом.

5. Ну и традиционно в успехе многих стран серьезную роль сыграли США.

6. Не забываем также о роли диаспоры, непублично, но системно и глубоко помогающей Израилю с первых дней его создания.

В любом рассмотренном ранее примере (План Маршалла, восстановление Южной Кореи, Японии, история развития Израиля) есть общие факторы, среди которых основными можно назвать следующие:

1. Эти страны находились на ранних этапах своего развития в состоянии после войны (а некоторые находятся и сейчас).

2. У этих стран были элита и стремление к развитию.

3. Важнейшим элементом и партнером такого развития были США, их помощь в безопасности, финансировании, экономическом партнерстве.

4. Ставка на промышленность и высокие технологии как фактор конкурентного долгосрочного экономического превосходства.

В этих примерах много и для Украины. Но сперва нам нужно победить!

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