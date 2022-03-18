Что нужно знать о так называемом «плане Маршалла» для Украины 18 марта, 09:11 Цей матеріал також доступний українською

Важно понимать, кто и почему может и будет нашим партнером в восстановлении экономики.

Даже хотят использовать для него замороженные активы РФ. Но я не радовался бы пока.

1. План Маршалла имел свои цели, источники ресурсов и бенефициаров.

2. План восстановления Украины будет иметь свои.

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3. На активы РФ я бы сильно тоже не рассчитывал. Есть куча юридических вопросов.

4. И сумму ущерба мы пока не знаем. Я встречал цифры от $150 млрд до $1.5 трлн.

Но вернемся к истории. Что такое план Маршалла?

Если кратко, это программа обновления экономики европейских стран, разрушенных войной, за счет американских денег, которые давались как грантами, так и в долгосрочный кредит. Кроме восстановления экономики Европы, главной целью было не допустить распространения коммунизма и советского влияния, но также расширение американской экономики и американского влияния в мире.

1. К концу Второй мировой войны большинство Европы было опустошено:

— непрерывные воздушные бомбардировки во время войны сильно повредили большинство крупных городов, особенно пострадали промышленные объекты.

— миллионы беженцев находились во временных лагерях.

— торговые потоки региона были полностью нарушены;

— миллионы людей были в лагерях беженцев, живя за счет помощи Соединенных Штатов;

— нехватка продовольствия была острой, особенно суровой зимой 1946−47 гг.

— с июля 1945 г. по июнь 1946 г. США отправили в Европу и Японию 16,5 млн тонн продовольствия, преимущественно пшеницы. Это составило 1/6 американских продовольственных поставок и обеспечивало 35 трлн калорий, что достаточно, чтобы обеспечить 400 калорий в день в течение одного года для 300 млн человек.

— особенно пострадала транспортная инфраструктура, поскольку железные дороги, мосты и доки особенно подвергались авиаударам, а многие торговые судна были потоплены.

— хотя большинству небольших городов и сел не был нанесен столь крупный ущерб, разрушение транспорта сделало их экономически изолированными.

— ни одну из этих проблем нельзя было легко решить, поскольку большинство стран, участвовавших в войне, в процессе истощили свои ресурсы.

Единственными крупными государствами, чья инфраструктура не пострадала во время Второй мировой войны, были США и Канада.

Большая часть помощи по плану Маршалла будет использована европейцами для покупки промышленных товаров и сырья в Соединенных Штатах и ​​Канаде.

Даже хотят использовать для него замороженные активы РФ. Но я не радовался бы пока

2. План Маршалла (официально Европейская программа восстановления ERP) был американской инициативой, принятой в 1948 году для предоставления иностранной помощи Западной Европе. США перевели более $17 млрд (что эквивалентно сегодня $200 миллиардам).

3. Добавлю, что план Маршалла, как и ленд-лиз, используемый во время войны, дали США огромные преимущества в превращении в главного мирового игрока.

Не раз писал об этом, напомню тезисы:

— США загрузило госзаказом американские предприятия;

— в США в разы вырос госдолг;

— основной источник финансирования госдолга — ФРС (печатный станок);

4. Озвученные цели США заключались в восстановлении измученных войной регионов, восстановлении промышленности, улучшении благосостояния Европы и предотвращении распространения коммунизма.

— важно отметить, что последняя цель была основополагающей.

— США было важно иметь самостоятельные экономически развитые страны, союзники, антагонисты СССР.

5. План Маршалла требовал сокращения межгосударственных барьеров и отмены многих правил, а также поощрения повышения производительности, а также внедрения современных бизнес-процедур.

Помощь Плана Маршалла была поделена между государствами-участниками примерно на душу населения.

6. Получатели помощи были: 50% Великобритания (но огромные расходы, понесенные Великобританией по схеме (ленд-лиза), были полностью возмещены США до 2006 г.), 12% Западная Германия, 8% Франция, около 18 европейских стран получили льготы по Плану. СССР отказался от льгот и заблокировал льготы стран Восточного блока.

7. Помимо плана Маршалла США пожертвовали Европе дополнительно $17 млрд.

8. План Маршалла был заменен Планом взаимной безопасности в конце 1951 г. Этот новый план ежегодно (!) выделял около $7,5 миллиардов до 1961 года, когда его заменила другая программа.

9. До 1952 годп, когда закончилось финансирование, экономика каждого государства-участника превзошла довоенный уровень. У всех получателей плана Маршалла объем производства в 1951 году был по крайней мере на 35% выше, чем в 1938 году.

10. Программа технической помощи:

— первоочередной задачей было повышение производительности промышленности в Европе, что оказалось одним из наиболее успешных аспектов плана Маршалла.

— Франция в рамках программы направила 500 миссий с 4700 бизнесменами и экспертами для посещения американских фабрик, ферм, магазинов и офисов.

Их особенно поразило процветание американских рабочих и то, как они могли купить недорогой новый автомобиль за девять месяцев работы по сравнению с 30 месяцами во Франции.

— после войны Великобритания столкнулась с глубоким финансовым кризисом, в то время как США пережили экономический бум, и они, в частности, финансировали британскую казну.

— большинство помощи пошли на восстановление инфраструктуры и помощь беженцам.

— в частности, Великобритания получила экстренный 50-летний кредит в $3,75 млрд в 1946 году; под 2%.

— в рамках Плана Маршалла Британия просто получила 3,3 млрд. Деньги были подарком и были направлены на балансировку бюджета.

— американские цели плана Маршалла заключались в том, чтобы восстановить послевоенную британскую экономику, помочь модернизировать экономику и минимизировать торговые барьеры.

— план Маршалла позволил Западной Германии вернуться к своей традиционной модели промышленного производства с сильным экспортным сектором.

— Что касается Австрии, то австрийская экономика, получившая излишек средств Европейской программы восстановления, дала «чудесные» показатели роста, которые отвечали, а иногда и превосходили немецкие.

11. Важно отметить, что ЦРУ получило 5% средств плана Маршалла (около $685 млн за шесть лет), которые оно использовало для финансирования секретных операций за границей;

12. Период с 1948 по 1952 год стал периодом скорейшего роста истории Европы.

— Промышленное производство увеличилось на 35%.

— Сельскохозяйственное производство значительно превзошло довоенный уровень.

— Нищета и голод первых послевоенных лет исчезли, и Западная Европа приобрела период беспрецедентного двух десятилетий роста, во время которого уровень жизни резко повысился.

— Кроме того, долгосрочный эффект экономической интеграции существенно повысил уровень доходов в Европе почти на 20% к середине 1970-х годов.

13. Политические последствия плана Маршалла могли быть такими же важными, как и экономические:

— помощь Плана Маршалла позволила странам Западной Европы ослабить меры жесткой экономии и нормирования, снизив недовольство и обеспечив политическую стабильность.

— коммунистическое влияние на Западную Европу значительно сократилось, а популярность коммунистических партий во всем регионе снизилась через годы после плана Маршалла.

— торговые отношения, установленные планом Маршалла, помогли создать Североатлантический альянс (!), который просуществовал на протяжении всей холодной войны в форме НАТО.

Как видим, план Маршалла имел несколько целей.

Кроме публичной — восстановление экономики Европы и качества жизни людей были и более важные для США цели:

— Не допустить расширения в Европе Советского блока, в частности, ограничение электората коммунистической партии

— Расширение экономики США через загрузку американских компаний, расширение торгового оборота с Европой

— Рост своего влияния в мире через создание НАТО, Европейского экономического сотрудничества как партнера США.

Возвращаясь в Украину, важно понимать, кто и почему может и будет нашим партнером в восстановлении экономики.

Главное, иметь свою повестку и быть надежным партнером для стран, которые помогут нам восстановиться с пониманием их мотивации и получаемых выгод.

Текст опубликован с разрешения автора

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