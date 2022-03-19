Укрэнерго отремонтировало линию электропередачи к Запорожской АЭС

19 марта, 00:21
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ЗАЭС (Фото:Ralf1969 via Wikipedia)

ЗАЭС (Фото:Ralf1969 via Wikipedia)

Ремонтники НЭК Укрэнерго отремонтировали высоковольтную линию 750 кВ Запорожская АЭС — Каховская, поврежденную в ходе обстрелов.

Об этом сообщается на сайте госкомпании.

«Ремонтники НЭК Укрэнерго восстановили высоковольтную линию 750 кВ Запорожская АЭС — Каховская, поврежденную оккупантами. Линия введена в работу и обеспечивает стабильное функционирование Запорожской АЭС», - говорится в сообщении.

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https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/333515432150622

4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена вооруженными силами РФ. Постройки ЗАЭС были повреждены в нескольких местах, а сотрудники  станции оказались в плену.

12 марта стало известно, что российские военные пытались заменить персонал Запорожской АЭС инженерами Росатома. 10 чиновников Росатома, в том числе два старших инженера, безуспешно пытались проникнуть на АЭС и взять под свой контроль работу предприятия.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Укрэнерго ЗАЭС

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