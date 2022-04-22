Россию покидают миндальное молоко и супергерои 22 апреля, 18:16 Цей матеріал також доступний українською

За вторую половину рабочей недели 5 компаний решили полностью уйти из России

Большинство из них раньше только приостанавливало операции и надеялось на скорое завершение войны и восстановление. Среди них — производитель бытовой химии Henkel, разработчик корпоративного ПО SAP, два автоконцерна General Motors и Stellantis, а также французский сервис для офисов Sodexo.

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Еще две крупные компании рассматривают возможности полного выхода с рынка агрессора — нефтегазовый гигант ExxonMobil и производитель бытовой химии Procter&Gamble.

С полным сворачиванием бизнеса этих компаний в РФ более 16 тыс. россиян могут потерять работу. И это только прямые потери. Подсчитать потери связанных с ними компаний, как, например, у дилеров General Motors, очень трудно. С закрытием одной ІКЕА десятки мебельных компаний в России сократили производство и вывели часть персонала в простой, а по меньшей мере два завода остановились полностью и отправили домой 100% штата. Часто такие кейсы касаются градосодержащих производств.

Кроме того, 5 компаний ограничивают деятельность в стране-агрессоре, в том числе «нерушимая» Danone сделала первый шаг и приостановила инвестиции и импорт продуктов под брендами Evian и Alpro. Также ограничивают работу с российским рынком, пользователями и заказчиками производитель техники Toshiba, криптобиржа Binance, японская торговая компания Marubeni и издатель комиксов Marvel.

В России начался и процесс «подбора» брошенных активов компаниями, не пренебрегающими работать с агрессором. AB InBev Efes может купить заводы «Балтика» Carlsberg Group, которая прекратила работать в стране, а китайские энергетические госкомпании Cnooc, CNPC и Sinopec Group могут купить долю Shell в нефтегазовом проекте Сахалин-2.

Все больше компаний из РФ становятся на прямой путь к дефолту

Впрочем, массового желания оставаться в РФ у компаний нет, в частности, из-за ежедневного появления новых санкций. К примеру, китайская UnionPay запретила выпускать свои карты российским подсанкционным банкам из-за опасений вторичных санкций, а криптобиржа Binance ограничила доступ российским пользователям после запретов США и ЕС для борьбы с обходом санкций из-за операций с криптовалютой.

Санкции ограничивают и экспортные возможности России. Британия запретила ввозить в страну некоторые товары и повысила на 35% ввозную пошлину для импорта из РФ и РБ. США вслед за Евросоюзом запретили российским судам заходить в американские порты. Пример последней санкции уже продемонстрировала Греция. Страна арестовала нефтяной танкер под российским флагом, который из-за шторма пришвартовался у одного из островов страны.

Арест танкера — это не единственная проблема энергетического сектора, ключевого для экономики агрессора. К сожалению, пока не принято решения об эмбраго для российских энергоресурсов, но страны понемногу готовятся к сокращению и отказу от импорта из РФ. Германия планирует к лету наполовину снизить импорт российской нефти, до конца года от нее отказаться, а затем постепенно отказываться от газа. Франция заявила, что готова отказаться от российского газа и настаивать на эмбарго российских энергоресурсов. Уже даже японский нефтепереработчик Eneos Holdings прекращает импорт российской нефти. Поэтому неудивительно, что российские нефтяные компании сообщают о сокращении нефтепереработки из-за проблем с экспортом и логистикой.

Российские компании не оставляют и финансовые проблемы. Все больше компаний из РФ становятся на прямой путь к дефолту. Только за три дня Россельхозбанк не выплатил проценты по долларовым кредитам из-за санкций Великобритании. Ранее также не смог провести оплаты один из ключевых банков ВТБ и выплатил купон за долларовыми евробондами в рублях. Поэтому отсчет 30 дней до технического дефолта гиганта банковского рынка агрессора начался.

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