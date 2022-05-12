Угроза с Черного моря. Как изменился расклад сил России 12 мая, 21:51 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Как изменился потенциал морского флота РФ в Черном море после гибели Москвы

По состоянию на 10 мая в Средиземном море находится та же группировка кораблей, которая сложилась на 7 февраля этого года. То есть никаких изменений за эти три месяца не произошло. Это 13 кораблей и 5 вспомогательных судов четырех флотов РФ, в том числе 9 ударных ракетных кораблей. Эта ситуация сложилась в том числе в результате решения Турции, члена НАТО, которое было объявлено 27 февраля, о запрете прохода по проливам любых военных кораблей, включая корабли нечерноморских стран НАТО.

Видео дня

В конце 2021 и начале 2022 года РФ перебазировала из Средиземного моря в Черное 20 военных кораблей, в том числе 14 кораблей Черноморского флота, а также 6 (по 3) — из Северного и Балтийского флота.

Формирование в феврале этого года огромной Средиземноморской эскадры ВМФ РФ за счет кораблей Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов РФ позволило Черноморскому флоту вернуть большое количество кораблей к Черному морю за несколько недель до дня нападения на Украину. Кроме того, РФ перебазировала из Средиземного до Черного моря 7 десантных кораблей, включая 6 больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов.

Всего в Черном море на 24 февраля находилось 13 больших десантных кораблей, в строю — 12, один — в ремонте. После 24 марта, когда ЗСУ уничтожили 1 и повредили еще 2 БДК, в строю осталось 9.

Из-за того, что у РФ не хватает кораблей огневой поддержки десанта, она не может провести большую десантную операцию в Одесской области. Только локальную десантную авантюру, например, в районе Днестровского лимана.

Оккупированный Крым РФ активно использует в войне

На сегодня в Черном море находятся два ракетных фрегата и три корвета, на борту каждого по 8 ракет, всего 40. На борту запаса ракет нет, нужно идти в порт. Есть еще 4 подводные лодки, на каждой из них по 4 ракеты. Итого в залпе — 56 ракет.

После уничтожения крейсера Москва ударный потенциал РФ для обстрела Украины крылатыми ракетами не изменился. Ракеты крейсера Москва (всего 16 ракет) не были предназначены для обстрела суши, а только по кораблям. А ракеты Калибр, которые есть на других кораблях, могут применяться как по кораблям, так и по наземным целям. В чем тогда был смысл потопления Москвы? Он выполнял роль крейсера противовоздушной и противоракетной обороны. На нем было 64 ракет С300 — это очень большой щит, который прикрывал их с воздуха. И теперь, когда нет этого щита, то свои надводные корабли РФ держит подальше от берегов. При этом РФ пытается переложить эти задачи на подводные лодки, которые могут стрелять с глубины 30−40 метров.

Оккупированный Крым РФ активно использует в войне против Украины крымский мост, и будет использовать до тех пор, пока он будет функционировать. Это стратегически важный объект. Почему? К примеру, сравните, сколько времени нужно чтобы перевезти по железнодорожному мосту танковый полк (несколько эшелонов по 50 вагонов)? И сколько дней, чтобы перевезти такое количество паромом, который берет 10 вагонов?

Ракета Нептун — единственная, которая у нас есть, и может нанести урон мосту. Она стреляет на дистанцию 280−300 км. Чтобы попасть, надо сделать залп, например, из района Запорожья, с линии фронта, что не очень реально. Пока так. Будет другое вооружение более высокой дальности, другое дело.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-канала Мнения НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.