«РФ хочет открыть второй фронт». Где Россия может высадить десант, зачем Смерчи на севере Крыма, что с контрнаступлением — Жданов 8 мая, 19:39 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского / Facebook)

Украина «полным ходом» получает оружие от западных партнеров, осуществляет контратаки и контрнаступления, убежден военный эксперт Олег Жданов. Но, предостерегает он, существует и ряд угроз, которые создает Российская Федерация, — высадка десанта в Бессарабии и обстрелы находящихся на юге Украины войск системами Смерч, стянутыми на север Крыма.

Война России против Украины — главные события 8 мая

В интервью Радио НВ Жданов рассказал, какова ситуация на фронтах в канун 9 мая и как продолжается маневренная оборона Украины.

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— Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма, ближе к Херсонской области. В частности, там стоят комплексы С-300 и системы залпового огня Смерч. Какими могут быть планы оккупантов?

— У систем залпового огня Смерч — дальность 120 километров боеприпасами Торнадо. Если они достают до нашего побережья, то это очень плохо. Это значит, что они будут обстреливать наши войска.

Что касается средств противовоздушной обороны - это тоже плохо, потому что они этими средствами будут закрывать небо над Херсоном и прилегающими к нему территориями. А значит, когда мы начнем освобождение этих территорий, у нашей авиации будут проблемы с работой в небе в поддержку наших войск. Это ожидаемо, потому что Россия пытается максимально закрепиться на тех территориях, которые она сегодня оккупирует, и с каждым днем она попытается укрепить там свое присутствие, оборону и максимально нарастить плотность войск.

— Одессу продолжают обстреливать. Там был введен комендантский час до 10 мая. Как можно оценить уровень угрозы для Одессы?

— Я бы сказал, что очень высокий, но это было прогнозируемо. Одесса сегодня их беспокоит больше всего, наверное. Даже больше, чем западные области Украины, где они пытались разрушить инфраструктуру. Почему? Потому что они не оставляют попыток открыть второй фронт. Для этого нужно высадить десант и усилить группу войск, которая находится в Приднестровье. Поэтому и обстрелы Одессы продолжаются и могут быть усилены в ближайшее время.

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— Возможна ли высадка десанта? Часть экспертов говорит, что будут огромные потери россиян в таком случае.

— Давайте уточню. Я имею в виду высадку десанта не в Одессу – там действительно огромная проблема высадить десант и, скорее всего, это не удастся. Но существует еще Бессарабия, которую они пытаются отрезать от материковой Украины, разрушив пути сообщения, а именно мост через Лиман.

Почему такое ожесточенное сражение идет за остров Змеиный? Они хотят использовать его в качестве плацдарма для обеспечения действий Черноморской эскадры по высадке десанта. Если на Змеином расположить средства ПВО, то они смогут прикрыть эскадру с воздуха, подойти к Бессарабии и попытаться высадить десант.

— Американский институт изучения войны сообщил, что украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова значительно продвинулось вперед и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией. Как вы оцениваете это контрнаступление?

— Я положительно оцениваю любое контрнаступление, любое освобождение наших территорий. В этом случае, я соглашаюсь [с экспертной оценкой], потому что по численности войск [направление] самое слабое. У нас там есть все преимущества для того, чтобы имеющимися силами и средствами выйти на государственную границу. А потом у нас появится направление на юг и вдоль границы. Вот это пригодится, когда мы будем начинать масштабную контрнаступательную операцию.

— Украинские войска отошли от Попасной, а россияне представляют это как свою победу. Можете ли вы рассказать, чем стратегически важен город и то, что мы оттуда отошли?

— Попасная имеет значения, потому что это продвижение российских войск в направлении Северодонецка и выполнение ими тех боевых задач, которые были поставлены. Мы отошли из соображений того, что там уже нечего защищать, позиции разбитые артиллерией, авиацией противника. Поэтому мы отошли на новый, обустроенный рубеж, более выгодный для нас. Мы заблаговременно самостоятельно отошли — не под огневым воздействием, не оставляя наспех позиции в Попасной.

Следующий рубеж, который мы будем оборонять, для противника будет как укрепрайон. И мы снова сможем наносить огневое поражение противнику. Так и ведется маневренная оборона.

— Появилась новость, что ВСУ идут в контрнаступление и в Запорожской области. Какая у нас там ситуация?

— В Запорожье примерно такая же ситуация, как на харьковском направлении. Они постоянно атаковали (напомню, что это было одно из самых активных направлений, по сравнению с криворожским и херсонским), мы нанесли им огневое поражение, они начали перегруппировываться, мы воспользовались случаем и контратакуем их на этом направлении, пока они не оправились от поражения.

— Президент США Джо Байден сообщил о том, что именно 9 мая он подпишет закон о ленд-лизе. Насколько быстро тогда могут происходить поставки оружия?

— Я так понимаю, что подписание документа особенно не повлияет на поставку оружия. Главное событие произошло в Рамштайне, на конференции 43-х [стран], когда было согласовано рамочное соглашение или договоренность, кто и что поставляет.

Завтрашнее подписание документа — это юридическое основание для обоснования поставок, которые уже идут в Украину полным ходом.

— Как вы думаете, каким может быть решающее поражение Кремля?

— Это разгром боеспособной части Вооруженных сил РФ. В принципе мы это делаем с первого дня войны. На сегодняшний день, если опираться на аналитические выводы западных экспертов, то в Украине находится 65% боеспособного войска ВС РФ. Если мы разгромим это войско (а еще будут резервы — они будут пытаться пополнить потери), тогда РФ не будет способна восстановить ту боеспособность, которая у нее была до начала этой военной кампании. Это будет считаться военным поражением.

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