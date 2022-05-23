Призрак опасного мира, или Почему Запад ошибается 23 мая, 17:07 Цей матеріал також доступний українською

Прошедшая неделя ознаменовалась рядом событий, которые могут иметь весьма нехорошие последствия для Украины

Так, 19 мая премьер-министр Италии Марио Драги призвал срочно прекратить огонь в Украине и посадить Россию за стол переговоров. На следующий день министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо передал в ООН некий «мирный план», который будет способствовать прекращению войны.

Видео дня

Но дальше всех пошел Сильвио Берлускони, который 21 мая сделал весьма одиозное заявление. По словам итальянского экс-премьера и лидера партии Forza Italia, Европейский Союз может убедить Украину принять требования президента Путина. Также Берлускони сказал, что поставки оружия Украине — соучастие ЕС в войне против России.

«Я говорю, что послать оружие — значит быть союзниками, мы тоже воюем. Давайте попробуем закончить эту войну быстро. Если бы нам прислали оружие, то лучше бы его так не афишировали. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования Путина», — сказал Берлускони.

Отметим и редакционную колонку Нью-Йорк Таймс. Основной месседж данной статьи — Украина не способна выиграть в войне против России. Поэтому, как считает редакция Нью-Йорк Таймс, Белый Дом должен принудить Украину к миру. То есть, выполнить требования Путина.

Все это очень тревожные сигналы, которые могут иметь весьма негативные последствия не только для Украины, но, в первую очередь, для коллективного Запада.

Навязывая нам опасный мир с Россией, Европа и США должны понимать, что они только усиливают уверенность Путина в собственной правоте. После трех месяцев полномасштабной войны, десятков тысяч жертв, зверств и убийств, разрушений целых городов, Кремль может осознать, что его авантюра увенчалась успехом. Почему? Да потому что при всей масштабной военной, политической, экономической поддержке Украины Западом, при воздействии колоссальных санкций Запада по отношению к России сегодня этот самый Запад де-факто предлагает принудить Украину к миру и разрешить диктатору из Кремля сохранить его лицо. При таком развитии событий Путин только усилится, его поддержка россиянами взлетит до 100%, а он скажет всем, что победил и НАТО, и США, а поэтому Россия — это самая мощная держава из всех существующих. И русские поверят этому.

Хочет ли Запад, чтобы завтра русские ракеты и танки били по городам Европы?

Если же смотреть на ситуацию, в которой очень скоро может оказаться наша страна, она весьма незавидная.

За три месяца Украина потеряла очень много. В контексте предложений и высказываний итальянцев и отдельных американцев, дабы прекратить войну, сегодня мы должны еще и пойти на территориальные уступки Путину. В данном контексте, Запад должен понимать несколько ключевых моментов.

Во-первых, навязывая нам такой сценарий, Европа и США могут очень сильно навредить президенту Владимиру Зеленскому. По сути, все эти предложения ставят главу нашего государства в весьма патовую ситуацию. Он не может выйти к украинцам и сказать, что мы прекращаем войну, но взамен нам нужно что-то отдать России. Зеленский не сможет объяснить украинцам, за что тогда гибли и продолжают гибнуть люди. Поэтому нашим партнерам время задуматься, что предложение разного рода «мирных планов» подставляет человека, который не убежал из страны и не поддался панике, а все это время руководит Украиной в условиях полномасштабной войны и дает отпор сильному и коварному врагу. У Зеленского есть свои минусы. Со многими его решениями мы категорически не согласны. Но в данном случае нужно говорить о том, что ни он, ни Украина не заслужили такого отношения наших партнеров.

Во-вторых, мирный план, согласно которому Украина должна пойти на уступки России, не принесет мир, а наоборот разожжет новое пламя войны. Вряд ли наши военные, которые проливают свою кровь за суверенитет и независимость Украины согласятся на такие неоднозначные предложения Запада. Да и большинство украинцев не согласятся с таким сценарием. Поэтому Европа и США должны понять, что любой мирный план, который предусматривает уступки в пользу России будет воспринят гражданами Украины как предательство и усиление Путина за счет нашего государства. И многие не примут такую действительность, а продолжат воевать, не смотря на условия и требования Запада.

Чтобы победить путинскую Россию, Запад должен усилить помощь Украине и давление на Кремль, а не искать выходы, которые сыграют на руку Москве. Только совместными усилиями возможно победить новую угрозу, которую несет современная Россия для цивилизованного мира. Все остальное — это повторение сценариев 2014 и 2015 годов, когда подписывались Минские соглашения. К чему все это привело, мы прекрасно видим сегодня.

Хочет ли Запад, чтобы завтра русские ракеты и танки били по городам Центральной и Восточной Европы, а также странам Балтии? Хочет ли Запад, чтобы Путин вышел не только сухим из воды, но и победителем? Согласен ли Запад с тем, что в ХХІ веке все вопросы можно решать исключительно силой и ядерным шантажом?

Я так не думаю.

Уверен, что и многие на Западе тоже так не думают.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.