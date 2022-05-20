Возвращение Украиной территорий, захваченных Россией с 2014 года, не является реальной целью — New York Times 20 мая, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Решающая военная победа Украины над Россией, в результате которой Украина вернет себе всю территорию, захваченную Россией с 2014 года, не является реальной целью, говорится в редакционной статье The New York Times.

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Издание пишет, что хотя планирование и боевые действия России были на удивление небрежными, страны-агрессор остается слишком сильной, а диктатор Владимир Путин вложил слишком много личного престижа во вторжение, чтобы отступить.

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«Россия, какой бы потрепанной и неумелой она ни была, по-прежнему способна причинить Украине неисчислимые разрушения и по-прежнему является ядерной сверхдержавой с обиженным, непостоянным деспотом, который не проявляет особой склонности к урегулированию путем переговоров», — говорится в материале.

В статье сказано, что в конце концов, именно украинцы должны принимать трудные решения.

«Они воюют, умирают и теряют свои дома в результате российской агрессии, и именно они должны решать, как может выглядеть окончание войны», — сказано в материале.

В статье говорится, что «если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует любой компромисс».

«Соединенные Штаты и НАТО продемонстрировали, что они будут поддерживать украинскую борьбу достаточной огневой мощью и другими средствами. И как бы ни закончились боевые действия, США и их союзники должны быть готовы помочь Украине восстановиться», — сказано в статье.

New York Times пишет, что поскольку война продолжается, Байден должен ясно дать понять Зеленскому и его людям, что существует предел, насколько далеко США и НАТО будут противостоять России, а также пределы оружия, денег и политической поддержки, которые они могут мобилизовать.

«Крайне важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистичной оценке его средств и того, сколько еще разрушений Украина может выдержать. Столкновение с этой реальностью может быть болезненным, но это не умиротворение. Это то, что правительства обязаны делать, а не гнаться за иллюзорной «победой», — сказано в статье.

В материале говорится, что «Россия еще долгие годы будет страдать от изоляции и изнурительных экономических санкций, а Путин войдет в историю как мясник».

«Теперь задача состоит в том, чтобы избавиться от эйфории, прекратить насмешки и сосредоточиться на определении и выполнении миссии», — сказано в статье.

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