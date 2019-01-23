Вова все же подсидел Петра 23 января, 19:03 4199 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 23 января 2019 года

Вова все же подсидел Петра. Представители телеканал 1+1 заявили, что не допускали технических ошибок, показав обращение шоумена Владимира Зеленского (во время которого он объявил о намерении баллотироваться в президенты) вместо новогоднего поздравления президента.

Об этом сообщили в пресс-службе канала: «В ночь с 31 декабря на 1 января в эфире канала 1+1 не было технических ошибок».

Ранее сам Зеленский назвал «технической ошибкой» появление записи его заявления вместо новогоднего поздравления президента.

А вот главный конкурент шоумена на выборах – шоувумен (что она прекрасно доказала вчера на своем съезде) Юлия Тимошенко принесла себя и свои документы в одно крайне забюрократизированное место…

Тимошенко добралась до ЦИК. Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко подала документы в Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты.

ЦИК должна рассмотреть документы в течение пяти дней и решить, что делать.

Сегодня же до Центризбиркома добрались еще трое желающих поучаствовать в выборах: экс-спикер ВР Александр Мороз, бывший вице-спикер Руслан Кошулинский и действующий внефракционный народный депутат Дмитрий Добродомов.

Мороза выдвинула Социалистическая партия Александра Мороза, Кошулинского – партия Всеукраинское объединение Свобода, а Добродомова – Народный контроль.

Тем временем в Лондоне появилось нечто такое, что может стать главной сенсацией предвыборного сезона. А может и не стать. А может стать, но не сенсацией…

Вакарчук оказался в политическом деле. Солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что готов идти на выборы.

Об этом он заявил еще вчера в столице Великобритании, где проходил ивент «Реальные изменения в Украине – залог успешного будущего», организованный Украинским институтом в Лондоне.

«Я в деле. И вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует», - такой ответ Вакарчука на вопрос – будет ли он баллотироваться в президенты? – приведен на официальной странице института.

«То, что движет мной в политике, - это разочарование в связи с нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на билбордах вокруг Киева невыносимо», - пояснил Вакарчук.

По его словам, Украине нужны новые политические лидеры, а не революции.

Пресс-секретарь музыканта Виктория Хоменко так прокомментировала его слова для онлайн-издания Украинская правда: «Каждый, конечно, будет интерпретировать слова Святослава как захочет. Но я не могу ничего больше сказать, кроме того, что он сам сказал».

Одни граждане Украины погрузились в страсти предвыборные, а другие – в настоящие…

Оккупанты довели до кризиса. Состояние здоровья крымско-татарского активиста Эдема Бекирова, задержанного оккупантами в Крыму, резко ухудшилось. Об этом в ФБ написал депутат Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе решение одного из симферопольских судов о заключении Бекирова на два месяца под стражу.

Российские силовики задержали его утром 12 декабря 2018 года на админгранице при въезде в оккупированный Крым. И выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Адвокат Бекирова опасается, что содержание в СИЗО может «просто-напросто его убить»: активист имеет инвалидность первой группы.

Жена Бекирова Гульнара призвала спасти ее больного мужа.

О захваченных россиянами гражданах Украины сегодня вспомнили и в ПАСЕ…

В заложниках у Путина. В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) показали документальный фильм Заложники Путина: украинские политзаключенные Кремля.

Как написал глава украинской делегации Владимир Арьев, ленту создали польские режиссеры.

На показе присутствовали родственники и адвокат украинских военнопленных моряков, и представитель украинского омбудсмена.

24 января в ПАСЕ должны пройти дебаты и голосование за резолюцию, которая осуждает агрессию России в Керченском проливе и призывает освободить 24 захваченных там украинских моряков.

Сейчас в России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев.

Тем временем Украину засыпает снегом…

Снег нажал на тормоза. Из-за снегопадов власти ввели ограничения по движению грузовиков на дорогах четырех областей: Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской.

А часть автомобилистов Киева с утра постояла в пробках.

А мэр Киева Виталий Кличко уехал в Давос, на Международный экономический форум…

Учителя оказались на улице. В Оболонском районе Киева (возле лицея №157) несколько сотен человек вышли на акцию за права учителей.

Участники акции требовали не допускать унижения преподавателей и профессии как таковой, а также на законодательном уровне противодействовать буллингу в школах.

К преподавателям лицея на акции присоединились учителя из других школ и родители.

16 января в лицее №157 произошел конфликт между отцом ученика 4-го класса и учителем физкультуры. По словам других преподавателей, родитель напал на физрука во дворе учебного заведения за то, что тот толкнул его сына во время урока.

А завтра Оболонский райсуд Киева начнет оглашать приговор бывшему президенту Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене…

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.