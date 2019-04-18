Воин – настоящему китайцу всегда везде кунг-фу Сегодня, 22:03 256 Цей матеріал також доступний українською

Сага о мастере восточных единоборств, попавшем в Сан-Франциско в разгар войны между конкурирующими китайскими преступными группировками

Жизнедеятельность этнических преступных группировок в США – одна из беспроигрышных идей сценарной комнаты, игрокам сходу сдается множество необходимых ингредиентов: закрытая среда, враждебное окружение, обилие ярких злодеев. И все это – под экзотическим соусом, хочешь – готовь в сотый раз спагетти («Сопрано»), хочешь – удиви толмой («Щит»).

Сегодня же на четверговый стол подается гунбао – сериал «Воин», основанный на давней идее самого Брюса Ли, сага о некоем мастере восточных единоборств, попавшем в Сан-Франциско в разгар войны между конкурирующими китайскими преступными группировками (конфликт, известный как Tong Wars, начался в конце девятнадцатого века и продолжался десятилетиями, его эпицентром как раз и был Чайна-таун в Сан-Франциско).

По легенде Брюс Ли хотел снять вестерн с элементами кунг-фу (и сыграть шерифа?), но не успел. Спустя полвека его идея трансформировалась в «Воин», продюсером которого стала дочь Дракона, Шеннон Ли. Сериал пригрел кабельный канал Cinemax (бедный родственник НВО), которому идея показалась заманчивой, вот они и решили собрать у одного экрана поклонников восточных единоборств, фанатов Брюса Ли и немаленькую китайскую диаспору США.

Первая ассоциация – китайский уголок в «Дедвуде», вторая – сериал «В пустыне смерти», там тоже единоборства с первых минут, яркий экшн и герой-азиат. Но если у АМС был хотя бы интересный сеттинг, то создатели «Воина» решили не заморачиваться – вот вам несколько китайских группировок в переулочке, вот линия полиции в участке, вот ирландцы в пабе, а вот и продажные политики в спальне, куда же без них?

С парохода, набитого кули, сходит наш паренек и тут же приступает к защите обездоленных и укрощению строптивых полицейских, а всего через пару минут экранного времени мафия уже приглашает его к себе на ставку. И чтобы целевая аудитория не мучалась в догадках, мотивации всех героев разжевываются быстро и максимально доступно, как в младших классах: вот это – плохой дядя, это – совсем плохой, а эта тетя – не так проста, как остальные проститутки.

А мы-то помним, что в приличных кабельных кругах не принято водить зрителя за ручку, сразу же «в лоб» объясняя мотивации героев. И тут проявляется третья и самая устойчивая ассоциация – «Острые козырьки», только на китайский манер – фактура прежде содержания и пафосные рапиды изо всех стволов. Оттуда же современный саундтрек, после «Великого Гэтсби» этого можно не стесняться, оркестры простаивают, диджеи – банкуют.

Двух стартовых эпизодов хватает для понимания – «Воин» проходит по касательной, эконом-предложение, 6 из 10 с тегом #ОМБС – О, Мой Бог - Стейтем, которой достаточно концепта «удар, удар, еще удар, опять удар и вот».

P.S. Стоит отметить достаточно изящное решение языковой проблемы – американский зритель долгих субтитров не выдержит, посему герои-китайцы переходят на английский после специального эффекта. Хотя сие достижение тут же хоронится топорной сценарной находкой – главный герой (напомню, только что прибывший из Китая) знает английский, потому что его дедушка… американец. А мог бы по дороге в пароходе начать учить и на каждом шагу попадать в нелепые ситуации из-за непонимания окружающими. Навскидку…

P.P.S. Лучше посмотрите фильм «Воин» 2011 года (не путать с «Бойцом» 2010-го), там тоже все достаточно просто и предсказуемо склеено, но герой Тома Харди весьма убедителен, этот фильм может «зайти» даже тем, кто удерживает дистанцию с единоборствами.

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