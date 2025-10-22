Унижение Европы. Почему уменьшается помощь Украине

На протяжении всей войны на истощение, длящейся более трех лет, Европа балансирует между поддержкой Украины и страхом эскалации отношений с Россией

Мы привыкли к постоянным новостям об очередных пакетах военной помощи от стран ЕС. В частности, несколько дней назад, после заседания «Рамштайн-31», украинские СМИ подробно писали о новых взносах стран-членов НАТО в инициативу PURL. Суть этой инициативы, напомню, заключается в том, что европейцы финансируют быстрые поставки американского оружия в Украину.

Количество участников PURL растет, и это очень хорошо. Но правда заключается также в том, что в течение последних нескольких месяцев помощь то растет, то уменьшается, то снова растет. Цифры чуть менее оптимистичны, чем заголовки новостей. По подсчетам немецких аналитиков, даже учитывая новую программу PURL, европейская военная помощь Украине в июле и августе 2025 года снизилась в среднем на 50% по сравнению с первой половиной года.

У нас есть основания полагать, что после «Рамштайна-31», графики помощи снова поползут вверх. Однако должны признать: слова о поддержке не всегда совпадают с делами. Почему так происходит?

На протяжении всей войны на истощение, длящейся более трех лет, Европа балансирует между поддержкой Украины и страхом эскалации отношений с Россией. Это балансирование, наверное, можно назвать неофициальной дипломатически безопасной доктриной. Высокопоставленные чиновники ЕС, вероятно, считают, что таким образом они способны контролировать приближение России к той черте, от которой начинается отсчет горячей фазы войны России против стран ЕС.

На практике же происходит следующее. Балансирование между поддержкой Украины и страхом эскалации лишь посылает России сигнал: Европа боится. А проявления страха и нерешительности не предотвращают агрессию, а провоцируют ее. Это закон, который действует как в джунглях, так и в международной политике. Понятно, что о страхе открыто никто не говорит, это чувство политики заворачивают в красивые слова. Так же они заворачивают в красивые слова жадность, позицию «моя хата с краю» и другие темные проявления человеческой природы.

На самом же деле выбор между поддержкой Украины и страхом перед Россией это извечный выбор между добром и злом. Это тот выбор, который делает человека человеком. Выбор добра предполагает силу духа и решительность. Выбор зла может дать временную иллюзию комфорта, но ведет к унижению и катастрофе. Собственно, Россия постоянно унижает Европу, потому что именно так можно интерпретировать неуважение со стороны страны-агрессора воздушных границ европейских государств.

Какой может быть катастрофа? Чтобы оценить ее масштаб, достаточно вспомнить как Польша отражала воздушную атаку российских шахедов. Учитывая ограниченный опыт европейцев в современной войне, можно предположить, что агрессору для взятия какой-то восточноевропейской столицы может понадобиться меньше усилий, чем для взятия какого-то небольшого восточноукраинского города, скажем, Купянска. Не факт, что акту агрессии будет предшествовать какая-то долгоиграющая эскалация и игра мышцами. Вовсе нет — «зеленые человечки» могут появляться и исчезать мгновенно.

В интересах Европы не «балансировать» между добром и злом, а противостоять злу всеми силами. Чем больше будет европейская помощь Украине, тем больше шансов предотвратить глобальную катастрофу, тем меньше Европа будет испытывать унижения от агрессора. В конце концов, наступит момент, когда страна-террорист исчезнет с политической карты мира. Но чтобы это произошло как можно скорее, надо действовать вместе. Только так мы сможем защитить наше — европейское небо. Слава Украине!

