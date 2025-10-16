19 стран готовы предоставить новый пакет помощи Украине

Какие страны предоставят больше всего и что в приоритете

На встрече Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», 19 стран объявили о готовности предоставить новый пакет помощи Украине — как в рамках механизма PURL, так и напрямую. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал поддержку Украины приоритетом Альянса.

Среди ключевых обязательств:

Дания: $171 млн на поддержку флота, ремонт танков, обучение военных и бесплатную передачу горючего.

Германия: более $2 млрд на системы ПВО (ракеты-перехватчики для Patriot, дополнительные системы IRIS-T, радары, артиллерийские системы, противотанковое оружие, средства связи и т. д. ).

Нидерланды: €90 млн на производство разведывательных и ударных дронов.

Эстония: $12 млн на закупку дронов, в том числе дронов-перехватчиков.

Литва: $30 млн на приобретение американского оружия для Украины через PURL.

Подписано также несколько меморандумов:

Северо-Балтийская инициатива — обеспечение украинских бригад во время учений в Польше.

С Германией — укрепление оборонного сотрудничества между странами.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал наращивание в сотрудничестве оборонной промышленности Германии и Украины.

По итогам заседания поддержка также поступила от Швеции, Латвии, Норвегии и Словении, которые присоединились к программе PURL, обеспечения Украины оружием.

Украина планирует в 2026 году изготовить до 20 миллионов FPV-, ISR- и ударных дронов, при условии надлежащего финансирования от партнеров. Великобритания уже передала 85 тысяч дронов в 2025 году и активно поддерживает проекты дронов-перехватчиков.

Меморандум об оборонном сотрудничестве между Украиной и Германией предусматривает конкретные шаги по укреплению общего «арсенала демократии».

Инициатива Северо-Балтийской группы будет предусматривать подготовку украинских подразделений на территории Польши на уровне бригады.

В условиях усиленной атаки на энергетическую сеть, Украина обратилась к союзникам с просьбой срочной поставки ракет-перехватчиков для ПВО, чтобы защитить гражданское население и критическую инфраструктуру.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора