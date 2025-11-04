Как Венесуэла основывала ОПЕК. Было очень непросто

Режимы 20 последних лет — Чавеса и Мадуро порой не в состоянии были обеспечить венесуэльцев туалетной бумагой

Орешник пообещали теперь еще и Венесуэле. Ляпнул такое сегодня какой-то народный избранник условного парламента. Ну, там, где орешники раздают себе подобным. И прозвучало это ровно, как Я дам вам парабеллум. Смешная аллюзия, согласитесь.

Из современного в Венесуэле меня интересовал только Густваво Дюдамель — он в топе мировых дирижеров. А еще Юношеский симфонический оркестр Каракаса. На его музыкантов можно просто смотреть, кому не заходит такая музыка. Представьте, 130 оркестрантов, все как на обложку и играют моего любимого Сен-Санса — поверьте, это очень непросто — аж мороз по коже.

И слушая/оглядывая оркестр, каждый раз пробегала мысль, как такое возможно? Когда в том Каракасе порой нельзя было купить туалетную бумагу. Или когда президент Мадуро, по сути, позволил народу грабить магазины в 2014-м.

Ответ я ищу тогда в истории. Ведь были же времена, когда страной правили писатели и философы, а не водители автобусов, при всем уважении к их нелегкому труду.

Потому что Венесуэла — основательница ОПЕК, и это ее политики утвердили известную формулу 50/50 в нефтедобывающем мире. Об этом и расскажу.