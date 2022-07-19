Как соревнуются кандидаты на пост премьера в Великобритании 19 июля, 12:31

В общей сложности осталось четыре кандидата, но экономическое сражение между ними происходит, как на ринге.

«Мы не сможем достичь роста экономики, пока повышаем налоги».

«Нужно разрешить брать государственные кредиты на повседневные расходы».

«Надо пересмотреть полномочия Нацбанка».

Видео дня

«Вы предлагаете масло завтра, а мы хотим хлеб сегодня».

Вы только что прочитали краткое изложение состоявшихся в воскресенье месседжей теледебатов между кандидатами на пост премьера Великобритании. Тема экономики, рецептов ее «лечения» и налогов становится все горячее.

Лидерами гонки сейчас являются экс-министр финансов Риши Сунак, министерка иностранных дел Лиз Трасс и младшая министерка торговли Пенни Мордонт. В общей сложности осталось 4 кандидата, но экономическое сражение между ними происходит, как на ринге.

В одном углу — Трасс, Мордаунт и Баденох. Их основные требования, если коротко — снизить налоги как можно быстрее.

В другом углу — Сунак, который говорит, что перед этим нужно обуздать инфляцию.

Вторые дебаты можно разложить на несколько тем, четко показывающих полярность позиций кандидатов.

Налоговая политика

Лиз Трасс настаивает на отмене повышений налогов на зарплату и корпоративную прибыль, а бюджетную дыру финансировать за счет более медленного сокращения госдолга. Обосновывает это тем, что в страну с высокими налогами не придут инвестиции.

Обещания уменьшить налоги игнорируя инфляционные последствия Сунак называет не консерватизмом, а социализмом. Приоритетом № 1 он видит борьбу с инфляцией и удержание экономики от ухудшений, а затем сокращение налогов.

Если бы дебаты были не на английском, мог бы подумать, что это дискуссия между украинскими политиками

Долговая политика

Пенни Мордонт, кроме уменьшения налогов, предлагает разрешить правительству занимать средства для финансирования текущих расходов.

Позиция Сунака: проблему высокого госдолга не решить большими заимствованиями. Тем более заимствованиями не на инвестиции, а на текущие расходы. Говорит, что против таких опасных предложений даже социалист Корбин.

Инфляционная политика Центробанка

Достается и Банку Англии. Трасс и Баденох обвиняют британский нацбанк в том, что кредитная политика не достигла цели в 2% инфляции, их стратегия «недостаточно смела для кризиса», а мандат надо пересматривать.

На защиту встал только Сунак, настаивавший, что Банк Англии был ближе к 2%, чем большинство ведущих центробанков.

Если бы дебаты не были на английском языке, мог бы подумать, что это дискуссия между украинскими политиками.

В четверг, 21 июля состоится очередное голосование, после которого останутся два финалиста, и я уже представляю, какой батл будет тогда.

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