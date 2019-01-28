Вакарчук не идет в президенты. Что дальше? Сегодня, 11:13 3270 Цей матеріал також доступний українською

Из обращения очевидно, что команда Святослава будет готовиться к парламентским выборам

Святослав Вакарчук не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2019 года. Насколько я понимаю, решение было принято ещё в начале года, но касается оно не только президентских выборов. Из обращения очевидно, что команда Святослава будет готовиться к парламентским выборам.

Между тем, опыт президентских выборов показывает, что поход несколькими разрозненными колоннами – это пораженчество. Шанс на самостоятельный проход в парламент имеют всего несколько партий. Но и у них недостаточно организационных ресурсов для защиты голосов, агитации и донесения своей программы.

А в случае успеха мы получим в следующем парламенте не сильную фракцию, а небольшую группу "белых ворон". К этому надо добавить, что с 2014 года ситуация сильно изменилась. Крупных игроков с большими ресурсами будет больше. Еще больше скепсиса и апатии.

Еще больше скепсиса и апатии

Поэтому готовиться к объединению всех сил и созданию единой коалиции надо уже сейчас. Такие переговоры ведутся как между уже существующими политическими силами и группами, так и между инициаторами новых проектов.

Но чем раньше начнутся интеграционные процессы, тем больше шансов, что такая коалиция возникнет сразу после президентских выборов.

Тем временем, невыдвижение Святослава означает, что единого кандидата на президентских выборах от оппозиционных демократических сил должны определить Анатолий Гриценко и Андрей Садовой. Уверен, Святослав Вакарчук поддержит любого из них, если они договорятся.

Текст опубликован с разрешения автора

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