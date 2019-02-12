В Украине стало лучше, но лучше не стало Вчера, 18:54 1125 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 12 февраля 2019 года

В Украине стало лучше, но лучше не стало. Отечественное Минэкономразвития обнаружило рекордное снижение уровня теневой экономики в Украине – до 32% от официального ВВП в январе-сентябре 2018 года. Это на 1 процентный пункт ниже, чем за аналогичный период 2017-го.

Этот итог описан в ежеквартальном министерском отчете Общие тенденции теневой экономики в Украине.

Согласно расчетам министерства, 32% - это самый низкий уровень теневой экономики за последние 10 лет (в расчете за период в девять месяцев каждого года).

«Такой уровень детенизации экономики можно рассматривать как один из критериев оценки эффективности внедряемых реформ и восприятия их обществом», - считают в Минэкономразвития.

При этом сегодня же Йоста Люнгман, представитель МВФ в Украине, заявил, что Фонд пока не видит радикальных изменений в уровне коррупции в стране за последние годы.

«Хотя были созданы учреждения, которые помогут бороться с коррупцией», - уточнил Люнгман.

В 2018-м в Индексе восприятия коррупции, который составляет организация Transparency International, Украина заняла 120-е место среди 180 стран (в 2017-м была 130-й).

В стране, занимающей 120-е место в мире по уровню коррупции, есть человек, который пока (по соцопросам) занимает первое место по степени одобрения электоратом его президентских амбиций. И который удачно пользуется тем, что снимается в фильме в роли скромного и честного главы государства…

Зеленский должен платить за Слугу народа. Демонстрация фильма Слуга народа 3, запланированная на март 2019 года (примерно за два месяца до выборов), - это предвыборная агитация в пользу Владимира Зеленского и должна быть оплачена из избирательного фонда кандидата.

С таким заявлением выступил Комитет избирателей Украины (КИУ).

В Комитете указывают, что по закону предвыборная агитация – это «осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать «за» или не голосовать за определенного кандидата на пост президента Украины».

При этом одной из ее форм является обнародование в печатных и аудиовизуальных (электронных) средствах массовой информации видеофильмов.

«Фильм Слуга народа 3 [с Зеленским в главной роли] имеет политическую тематику, положительно изображает деятельность художественного персонажа Владимира Зеленского, а его название идентично названию политической партии, выдвиженцем от которой является Зеленский на выборах президента», - сказано в заявлении, обнародованном на сайте КИУ.

А вот Юлия Тимошенко в художественных фильмах о честном президенте не играет (хоть и примеряет на себя эту роль в рекламных роликах), потому уже вынуждена платить за агитацию…

Тимошенко прорекламировалась на миллионы. Партия ВО Батькивщина во втором полугодии 2018-го потратила более 155 млн. грн на рекламу Юлии Тимошенко и ее Нового курса.

Об этом сообщает Общественное движение ЧЕСНО со ссылкой на финансовый отчет Батькивщины за IV квартал прошлого года.

Первое место по расходам занимает реклама на телеканалах медиагруппы 1+1, Интер и StarLightMedia (каналы СТБ, Новый, ICTV).

А вот следующий «слуга народа» и рад бы платить за предвыборную рекламу, да не дают…

Петр Иной на выборы не попал. Верховный суд Украины признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) регистрировать Петра Симоненко кандидатом на пост президента Украины от КПУ.

Причина – кандидат выдвинут партией, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям Закона Украины Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине.

Таким образом Верховный суд Украины согласился с решением суда первой инстанции, который ранее отказался поддержать иск Симоненко к ЦИК.

2 февраля Центризбирком отказал политику в регистрации кандидатом.

Не одними выборами жила страна…

Украина поставила финансово-зерновой рекорд. В 2018 году Украина экспортировала 41,7 млн т зерна на сумму $7,2 млрд – рекордное значение в денежном выражении в истории страны.

Об этом сообщил сайт Национального научного центра Институт аграрной экономики со ссылкой на замдиректора центра Николая Пугачева.

Успех пришел благодаря росту экспортных цен.

Также в 2018-м страна установила новый рекорд по объемам зарубежных поставок кукурузы – 21,4 млн т (на 10% выше показателя 2017-го).

У отечественных чиновников – свои достижения…

Ложь национального значения. Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило, что в своих декларациях украинские чиновники указали недостоверные сведения на общую сумму 8,6 млрд грн.

Таков печальный результат полных проверок деклараций, поданных госслужащими.

Милицейский Беркут «умер», но методы его все еще живы? В этом вопросе начали разбираться в Киеве…

Присядь, анти-Бандера. Полицейского, который избивал активиста под столичным Подольским райотделом МВД, сопровождая это дело криками «Ложись, Бандера», могут отстранить от должности и осудить.

А все потому, что Госбюро расследований (ГБР) объявило ему официальное подозрение в превышении власти и служебных полномочий, а также в насилии.

Полицейскому грозит срок от трех до восьми лет (с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет).

Сегодня суд дал добро на двухмесячный арест подозреваемого.

9 февраля в Киеве произошли столкновения между полицией и группой активистов у здания (и в здании) Подольского райуправления полиции.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

