Паника россиян из-за Приднестровья. Что происходит — неожиданный сюжет 27 февраля, 18:35 Эксклюзив NV

Освобождение украинцами от российского влияния Приднестровья имеет определенный смысл. В селе Колбасна находится крупный арсенал

У россиян и в так называемом Приднестровье началась паника из-за слухов о возможной операции ВСУ на территории оккупированной Молдовы, а украинцы их троллят: «Тирасполь, спишь?».

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Но освобождение украинцами от российского влияния Приднестровья имеет определенный смысл. В селе Колбасна находится крупный арсенал, где хранится огромное количество оружия и боеприпасов, вывезенных из ГДР и Чехословакии после вывода оттуда советских войск.

Сюжет, который сейчас неожиданно развивается, — это Приднестровье. Год о нем никто не вспоминал. В самом начале этого большого вторжения было много слухов: какие-то беспилотники летали, еще что-то такое происходило. Но тогда на это особо никто не обращал внимания.

А сейчас Приднестровье снова начинает появляться в лентах новостных агентств. С одной стороны, есть какие-то сообщения с российской стороны, но и украинские представители тоже эту тему комментируют.

И вот что я думаю.