Мракобесность потрясает. Что происходит в Почаевской лавре и вокруг нее 25 апреля, 15:09 NV Премиум

Создана комиссия по проверке Почаевской лавры, и есть информация, что там ситуация может оказаться еще сложнее, чем в Киево-Печерской лавре. Почему?

Сложность того, что в Почаевской лавре фактически перестроили памятник архитектуры и памятник истории. Причем это делалось несогласованно и это отодвинуло наши попытки войти с этим комплексом в охраняемые ЮНЕСКО памятники. Там был целый скандал, поскольку у старинного памятника 12-18 века вырос абсолютно зеркальный комплекс, так скажем, еще одна лавра с огромным собором — не вписывающийся в этот древний комплекс новострой. И огромная ответственность лежит именно на руководителях УПЦ церкви и наместниках Почаевской лавры.

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Почему эта достройка стала возможной?