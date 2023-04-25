Людмила Филипович

Людмила Филипович

Религиовед, доктор философских наук, профессор Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины

Мракобесность потрясает. Что происходит в Почаевской лавре и вокруг нее

25 апреля, 15:09
NV Премиум
Поделиться:

Создана комиссия по проверке Почаевской лавры, и есть информация, что там ситуация может оказаться еще сложнее, чем в Киево-Печерской лавре. Почему?

Сложность того, что в Почаевской лавре фактически перестроили памятник архитектуры и памятник истории. Причем это делалось несогласованно и это отодвинуло наши попытки войти с этим комплексом в охраняемые ЮНЕСКО памятники. Там был целый скандал, поскольку у старинного памятника 12-18 века вырос абсолютно зеркальный комплекс, так скажем, еще одна лавра с огромным собором — не вписывающийся в этот древний комплекс новострой. И огромная ответственность лежит именно на руководителях УПЦ церкви и наместниках Почаевской лавры.

Видео дня

Почему эта достройка стала возможной?

Теги:   УПЦ КП Радио NV Почаевская лавра

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X