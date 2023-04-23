Комиссия уже создана. Министерство культуры проверит Почаевскую лавру 23 апреля, 08:43 Почаевская Успенская лавра (Фото:Aniskov/Wikipedia)

Министерство культуры и информационной политики проверит использование УПЦ МП объектов Почаевской лавры. Для этого уже создана комиссия.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона.

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов", - сказал он.

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По словам Ткаченко, работа в Почаевской лавре только начинается.

«Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть отношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде по поводу того, почему нас не допускают в этот храм», — добавил министр.

Александр Ткаченко добавил, что Минкульт находится в «цивилизованном диалоге» с представителями УПЦ МП в Чернигове.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

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1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной розни и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также там опубликовали перехваченные записи ставших доказательствами разговоров.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

12 апреля комиссия Минкульта смогла попасть в корпус № 112 на территории Нижней Лавры, арендованной УПЦ МП, и выявила первые нарушения. Правоохранители начали расследовать разрушение одного из корпусов монастыря. Ранее два дня подряд комиссию не пускали в Лавру - заповедник подал заявление в полицию.

19 апреля осмотрели еще три помещения: показали их состояние и заявили, что арендатор не соблюдал правила противопожарной безопасности.

20 апреля Минкульт опубликовал видео из помещения на территории Киево-Печерской лавры, которым пользовалась охрана УПЦ МП, где видно, что старинные двери XVIII века использовали как мишень для бросания ножей.