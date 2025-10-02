Ветераны пишут не для того, чтобы кого-то поразить или развлечь. Они пишут, чтобы поделиться своим пережитым, чтобы показать войну такой, какая она есть — без прикрас, без пафоса, с ее жестокостью и человечностью, с ее отчаянием и надеждой

3 октября на Форуме издателей во Львове пройдет презентация книги ветеранских новелл «Voices of Defenders. Vol 1». В сборник вошли тексты десяти молодых защитников и защитниц, которые воевали в различных подразделениях ВСУ, ТРО, Нацгвардии и Пограничной службы. NV публикует предисловие к сборнику

Во время полномасштабной российско-украинской войны, когда борьба за независимость и территориальную целостность Украины является первоочередной, культура, в частности литература военных, ветеранов и волонтеров, приобретает стратегическое значение. Эти тексты не просто фиксируют события или описывают хронологию, но и выполняют ряд критически важных функций для общества.

Именно культура помогает восстановить социальные связи, определить новые смыслы и создать видение будущего, за которое стоит бороться.

Литература является мощным инструментом формирования национальной памяти и идентичности, а усиление голосов ветеранов и волонтеров — неоспоримая инвестиция в устойчивое и единое общество будущего. Это путь к тому, чтобы опыт войны стал источником силы для дальнейшего развития Украины. Ведь «идея может иметь невероятную силу, и множество раз идея заставляла людей менять мир вокруг себя» — Андрей Сушко.

Антология эссе и новелл «Voices of Defenders. Vol 1» — это глубокое и эмоциональное осмысление военного опыта и побратимства. В эту книгу вошли тексты от Андрея Боднара, Анастасии Хлебник, Дениса Скоробатюка, Игоря Дусана, Инны Короленко, Ирины Васечко, Володи Савельева, Андрея Каспшишака, Андрея Сушко и Даниила Ставицкого.

Они раскрывают человеческое измерение войны, погружают читателя в мир переживаний, где боль и надежда переплетаются, а человечность раскрывается в самых неожиданных моментах.

Это правдивые истории молодых людей, которые стали на защиту независимости Украины

Каждый автор, несмотря на индивидуальные переживания (ранения, страх, потери, депрессия), приходит к осознанию новой, обостренной ценности жизни, стремится к ее сохранению и переосмыслению, даже если путь к этому является сложным и болезненным.

Война выступает катализатором для глубокого самопознания и переоценки всего, что было до нее: «На войне же смерть маячит перед тобой, ходит вокруг тебя, подстерегает за углом. И именно такая близость смерти, как бы опять же это не звучало банально, заставляет любить жизнь. Наслаждаться каждой секундой. Когда тебе не надо бежать куда-то, ломать голову, откуда взять деньги на жизнь, помнить планы, чувствовать фрустрацию из-за нереализованных идей. Эти все переживания, которые я испытывал в гражданской жизни, показались мне смешными, глупыми, несущественными, когда я оказался над пропастью и понял, что любая минута может стать последней», — пишет в новелле «Когда смерть ходит рядом» Денис Скоробатюк.

Главная же идея, объединяющая все тексты антологии, в глубоком и многогранном осмыслении трансформирующего влияния войны на человеческое сознание. Об этом, в частности, пишет Анастасия Хлебник в новелле «Стабик»: «Впоследствии я узнаю, что в этом аду есть еще один уровень — слушать рацию, когда контактный бой происходит с людьми, которых ты знаешь. Еще вчера они показывали тебе фотографии своих детей в телефоне, а сегодня ты слушаешь в прямом эфире, что с ним происходит и что его вытаскивают из окружения.

В зоне боевых действий я познала себя глубже, чем за тридцать три года до того, и четко осознала, что для меня очень важно находить в себе силы, чтобы видеть вокруг красоту. Важно фокусироваться на улыбках. Иначе общая боль переполнит меня и «сломает»".

Антология «Voices of Defenders. Vol 1» становится мостиком между теми, кто воевал, и теми, кто оставался в тылу. Тексты в основном написаны в форме автобиографических или субъективных рассказов от первого лица, что позволяет читателю максимально погрузиться во внутренний мир героев и пережить события вместе с ними. Они отличаются высокой степенью реализма в описании военных будней: грязь, холод, разбитые дороги, быт в блиндажах и т. п.

«Voices of Defenders. Vol 1» — это правдивые истории молодых людей, которые стали на защиту независимости Украины, показывая войну не только как совокупность боевых действий, а как глубоко личный, пульсирующий опыт памяти, боли и любви. Именно так: любви, во всех ее проявлениях.

«Весь салон в машине был в грязи, больше всего ее было на спине у Гуманиста. Помню, как я отдирала куски глины с его брони, а он вытирал мне лицо. Раненого вымыли уже в другой машине, с ним все было хорошо. Наелись мы тогда бахмутского грунта на всю жизнь, а то и на две. И вернулись со смены веселые, чумазые и счастливые, потому что довезли», — делится Инна Короленко в новелле «Эвак Королька».

Все эти индивидуальные свидетельства вплетаются в более широкий контекст, напоминая о постоянной природе конфликта, ведь, как отмечает Андрей Сушко в тексте «Об историческом и не совсем»: «Историю человечества невозможно представить без войн, конфликтов, столкновений и других форм борьбы человека против человека. Всегда, когда ты имеешь что-то ценное, кто-то будет его жаждать и пытаться забрать».

Война оставляет глубокий след: воспоминания о погибших собратьях, о мирной жизни, а также психологические последствия («тени», мучающие днем и ночью) являются сквозными в текстах.

Психологизм в основном раскрывается через внутренние монологи, передающие ощущение опасности, физической боли и бессилия перед лицом смерти. В то же время они демонстрируют решимость, веру, преданность и взаимопомощь, раскрывая внутренние трансформации героев, их борьбу со страхом и поиск смысла в испытаниях.

Как пишет Даниил Ставицкий: «Не было крика. Не было звуков. Только бесшумная истерика. Слезы лились потоком, казалось, что их хватит, чтобы залить всю эту комнату, всю эту войну, всю эту тишину, которая наконец прорвалась».

Подытоживая, хотелось бы сказать, что написание и публикация данных новелл и эссе является важной частью процесса адаптации и психологического восстановления, ведь рассказ позволяет высвободить эмоции, осмыслить пережитый опыт, найти в себе силы двигаться дальше и получить ощущение, что этот военный опыт имеет значение, что он услышан и важен. Это не только о взаимопомощи на поле боя, но и об эмоциональной близости, совместных переживаниях, молчаливом понимании и безусловном доверии.

В конце концов, эта книга неотъемлемая часть нашей коллективной памяти, свидетельство для будущих поколений о том, что переживает наша страна сейчас.

Ветераны пишут не для того, чтобы кого-то поразить или развлечь. Они пишут, чтобы поделиться своим пережитым, чтобы показать войну такой, какая она есть — без прикрас, без пафоса, с ее жестокостью и человечностью, с ее отчаянием и надеждой.

Я верю, что эти тексты найдут отклик в читательских сердцах. Они не оставят вас равнодушными, они заставят задуматься, почувствовать и, возможно, изменить что-то в себе.

Слушайте эти голоса. Они важны.