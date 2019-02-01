Украина в новых цифрах
Причины лидерства Зеленского становятся понятными, если проанализировать другие вопросы опроса
Итак свежая социология от группы «Рейтинг». Конечно, при всей сенсационности она пока не позволяет говорить ни о чем, кроме определенных тенденций.
Думаю, никто не будет отрицать очевидную динамику рейтинга Зеленского, которая связана как с его реальным выдвижением, так и с бурной кампанией против него, что, пожалуй, только сыграло на пользу. Причины подобного явления становятся понятными, если проанализировать другие параметры и вопросы, по которым собирались данные.
В частности, за последний месяц на 8% вырос запрос на радикальные изменения вырос – до 69%. При этом изменения респонденты считают важнее стабильности: их значимость достигла 53%.
Возвращение к тому, как было, хотят 42%. Количество тех, кто хочет, чтобы все оставалось, как сейчас, рекордно малое – 5%. Прогнозируемо, возвращения «назад» больше ожидают избиратели Вилкула-Бойко-Мураева. Все остальные хотят перемен. При этом 38% респондентов оценивают власть как все еще очень слабую.
78% декларируют намерение участвовать в выборах. Количество желающей молодежи выросло за год с 23 до 39%, 30-40-летних – с 26 до 42%.
Лучшие возможности «перетекания голосов» – в Зеленского. Так же растет количество людей, которые верят в его победу – и их все еще намного меньше, чем у Тимошенко.
Еще один интересный параметр. 75% украинцев считают, что важно жить в демократическом государстве. Мифы о поддержке диктатуры существенно пошатнулись: всего 24% выступают за избрание жесткого лидера, который наведет порядок. В то время как 67% за лидера, который может объединить, примирить и успокоить общество.
Еще один момент в контексте результатов Зеленского. 36% поддерживают идею о том, что кандидат в президенты должен писать программу вместе с избирателями. 50% – что это должен делать сам кандидат.
О причинах запроса на изменения. По мнению украинцев, власть провалила важнейшие реформы: антикоррупционную, судебную, избирательного законодательства, а также решение вопроса депутатской неприкосновенности.
Ну и по геополитике. НАТО поддерживают 46% (против 32%). Евросоюз – 50% (против 9%). О ценности: больше власти, по мнению украинцев, не хватает честности, эффективности и человечности.
Наконец, по Томосу и его влиянию на рейтинги президента. Как показали опросы, в декабре был резкий всплеск поддержки автокефалии, а в январе все вернулось в состояние статус-кво. Можно предположить, что религиозный вопрос помог президенту сцементировать электорат, но не расширить его.
Сенсаций из всего этого я бы не делал – рано. И информация для размышлений есть.
Текст опубликован с разрешения автора
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