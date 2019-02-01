Украина в новых цифрах Сегодня, 15:21 31 Цей матеріал також доступний українською

Причины лидерства Зеленского становятся понятными, если проанализировать другие вопросы опроса



Итак свежая социология от группы «Рейтинг». Конечно, при всей сенсационности она пока не позволяет говорить ни о чем, кроме определенных тенденций.

Думаю, никто не будет отрицать очевидную динамику рейтинга Зеленского, которая связана как с его реальным выдвижением, так и с бурной кампанией против него, что, пожалуй, только сыграло на пользу. Причины подобного явления становятся понятными, если проанализировать другие параметры и вопросы, по которым собирались данные.

В частности, за последний месяц на 8% вырос запрос на радикальные изменения вырос – до 69%. При этом изменения респонденты считают важнее стабильности: их значимость достигла 53%.

Возвращение к тому, как было, хотят 42%. Количество тех, кто хочет, чтобы все оставалось, как сейчас, рекордно малое – 5%. Прогнозируемо, возвращения «назад» больше ожидают избиратели Вилкула-Бойко-Мураева. Все остальные хотят перемен. При этом 38% респондентов оценивают власть как все еще очень слабую.

Больше всего власти не хватает честности, эффективности и человечности

78% декларируют намерение участвовать в выборах. Количество желающей молодежи выросло за год с 23 до 39%, 30-40-летних – с 26 до 42%.

Лучшие возможности «перетекания голосов» – в Зеленского. Так же растет количество людей, которые верят в его победу – и их все еще намного меньше, чем у Тимошенко.

Еще один интересный параметр. 75% украинцев считают, что важно жить в демократическом государстве. Мифы о поддержке диктатуры существенно пошатнулись: всего 24% выступают за избрание жесткого лидера, который наведет порядок. В то время как 67% за лидера, который может объединить, примирить и успокоить общество.

Еще один момент в контексте результатов Зеленского. 36% поддерживают идею о том, что кандидат в президенты должен писать программу вместе с избирателями. 50% – что это должен делать сам кандидат.

О причинах запроса на изменения. По мнению украинцев, власть провалила важнейшие реформы: антикоррупционную, судебную, избирательного законодательства, а также решение вопроса депутатской неприкосновенности.

Ну и по геополитике. НАТО поддерживают 46% (против 32%). Евросоюз – 50% (против 9%). О ценности: больше власти, по мнению украинцев, не хватает честности, эффективности и человечности.

Наконец, по Томосу и его влиянию на рейтинги президента. Как показали опросы, в декабре был резкий всплеск поддержки автокефалии, а в январе все вернулось в состояние статус-кво. Можно предположить, что религиозный вопрос помог президенту сцементировать электорат, но не расширить его.

Сенсаций из всего этого я бы не делал – рано. И информация для размышлений есть.

Текст опубликован с разрешения автора

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