Победа — за Украиной. Четыре фактора, которые похоронят Россию 14 марта, 14:55 Цей матеріал також доступний українською

К лету можно ожидать первый бунт среди тех, кого Путин наивно считал опорой своего политического режима

Сегодня мы говорим только о войне. Точнее, о победе Украины в этой несправедливой и жестокой войне. Победе, которую мы приближаем каждый день. И, да, эта победа будет не легкой, но она будет! Почему? Этому есть ряд причин.

На третьей неделе противостояния украинского народа оккупантам, можно говорить о том, что Россия уже никогда не победит Украину. Для того, чтобы Путину победить, ему нужно просто стереть с лица земли всю нашу страну и наш народ. Правда, в таком случае, вся его ложь о том, как он якобы освобождает украинский народ, потеряет всякий смысл. А Путину важно, чтобы оставались те, кто будет верить в его агрессивный бред.

Но кроме идеологии войны и победы, есть еще и факторы объективной реальности, которые указывают на то, что победителем выйдет именно Украина.

Фактор первый — российская коррупция

Во многом именно благодаря коррупция, Россия имеют ту армию, которую и послала в Украину. А это оборванные, немотивированные, запуганные солдаты-срочники. Весь миф о новинках военной техники разбился о стальное противостояние украинских военных. Нет ни новинок, ни инноваций, ибо все украдено Шойгу и его хвалеными генералами, которых, кстати, тоже успешно уничтожают ВСУ на нашей земле. Как бы не пугала Россия своим ядерным оружием, она его не будет использовать. Потому как кроме Путина и Шойгу есть в московии еще генералы, которые понимают, что в случае использования РФ ядерного оружия, США за минуты могут уничтожить и Москву, и алтайский бункер вместе с ее трусливым обитателем.

Оказалось, что РФ — это страна исключительно воров, но не создателей

Украина абсолютна компетентна и боеспособна в наземных операциях. Вопрос остается только в прикрытии нашей земли с неба. И мир должен сегодня понять, что это не просто желание Украины. Закрыть небо над нашей страной сегодня — это обеспечить защиту для Европы завтра. Решение исключительно за Западом.

Фактор второй — груз-200

В Россию пошли гробы. Их много, а будет еще больше. Это хороший сигнал и для «нейтральных» россиян, и для тех солдат ВС РФ, которых безумный правитель гонит на убой в Украину. Чем больше будет гробов, тем меньше желания у простых солдат России идти на верную смерть в Украине. А еще есть фактор «пропавших без вести». Это те солдаты, которых их же страна сжигает в передвижных крематориях. Россияне должны осознать, что для Кремля они абсолютно ничего не значат. Кремль пойдет по трупам российских граждан, только чтобы удовлетворить больные фантазии своего правителя. Что ж, «бабы еще нарожают». Только, по всей видимости уже от китайцев, ибо русский мужик рискует весь закончится на полях Украины.

Фактор третий — страна воров, но не создателей

Санкции против России показали весьма яркую характеристику страны-оккупанта. Оказалось, что РФ — это страна исключительно воров, но не создателей. Все в России разворовано, многие детали для автопрома и военпрома — это иностранные разработки, тракторные или машиностроительные заводы существуют только на бумаге. Сама ж Россия не способна создать ничего такого, чем можно заинтересовать весь мир. Это касается как еды и одежды, так и инноваций, технологий и других продуктов, которыми можно удивить весь мир. Поэтому, чем дольше длится война, тем сильнее будет эффект санкций. А для страны, которая кроме балалайки ничего придумать не может, но при этом имеет амбиции сверхдержавы, это весьма болезненно.

Фактор четвертый — к хорошему привыкаешь быстро

Данный фактор касается так называемой российской элиты. Ведь все они привыкли жить хорошо. Понятно, что за счет коррупции и близости к Кремлю. И все они поддержали аннексию Крыма, и думали, что так же быстро будет и с остальной Украиной. Но вот тут-то и вышла загвоздка. Украина не упала за 3−4 дня. Не упала и за 10 дней. Более того, Украина продолжает выбивать врага со своей территории. А тем временем, персональные санкции работают. Олигархи в шоке, миллионеры и топ-менеджеры в ужасе, дети политиков и чиновников вынуждены менять Париж и Лондон на Москву и Ереван, каждый день олигархи теряют целые состояния. И все это будет продолжать и только усиливаться. Поэтому, к лету можно ожидать первый бунт среди тех, кого Путин наивно считал опорой своего политического режима.

Совокупность данных факторов, несомненно, будет способствовать приближению победы Украины в этой войне. Что будет после войны с Россией, вопрос интересный, ибо, с большой вероятностью, там произойдут масштабные политические и территориальные трансформации. Китай и Япония не упустят возможности восстановить историческую справедливость. Пожелаем им только удачи в этом благородном деле.

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