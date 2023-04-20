Что решится на саммите НАТО в Вильнюсе для Украины 20 апреля, 17:03 NV Премиум

Саммит в Литве имеет решающее значение для будущего Украины

Ежегодный саммит НАТО пройдет в июле этого года. Здесь важным является место проведения саммита — Вильнюс. Литва вместе со своими балтийскими соседями и Польшей — решительная сторонница усилий Украины нанести поражение России.

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То, что произойдет на саммите, определит, что альянс готов предложить Украине. Что бы то ни было, любое решение возглавляемой США военной организации возымеет фундаментальное и длительное влияние на Украину и регион.

Подобно тому как Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине статус кандидата, который привяжет ее экономически, социально и политически к Европе, решение НАТО пригласить Украину присоединиться к альянсу дополнит предложение ЕС. Это был бы еще один элемент укрепления евроатлантической архитектуры. Это было бы еще одним элементом для того, чтобы сделать Европу целостной и свободной.

Но это еще не все.