Гарольд Джеймс

Гарольд Джеймс

Историк, профессор Принстонского университета

«СВО» Трампа и Путина провалились. Что доказали примеры Ирана и Украины

29 июля, 13:12
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Мировая политика перевернулась с ног на голову. Похоже, старые великие державы больше не контролируют судьбы всех и каждого

Они ослабли и дискредитировались: Россия постепенно разваливается, а президентство Дональда Трампа подорвало международный авторитет Америки. У старых держав, возможно, по-прежнему золотые головы, но обнажились их глиняные ноги.

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Меняются и представления о том, что действительно важно. Вспомним, что в эпоху высокой глобализации — в десятилетие между окончанием холодной войны и террористическими атаками 11 сентября — власть, казалось, уже не имела значения. Крупными победителями стали небольшие, открытые и настроенные на реформы страны, такие как Новая Зеландия, Чили, Ирландия, Израиль и страны Балтии.

Но с началом войны в Ираке в 2003 году, и особенно с финансовым кризисом 2008 года, размер вдруг снова стал иметь значение. Китай и США смогли

Теги:   Война России против Украины война США в Иране Владимир Путин Дональд Трамп Мировой порядок

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