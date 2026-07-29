Гарольд Джеймс

Гарольд Джеймс

Історик, професор Принстонського університету

«СВО» Трампа і Путіна зазнали краху. Що довели приклади Ірану та України

29 липня, 13:12
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Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного

Вони ослабли й дискредитували себе: Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги.

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Змінюються й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації — у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня — влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті й налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії.

Але з початком війни в Іраку 2003 року, і особливо з фінансовою кризою 2008 року, розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. Китай і США змогли

Теги:   Війна Росії проти України війна США в Ірані Володимир Путін Дональд Трамп Світовий порядок

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