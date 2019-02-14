Уэйн – Ромео не может умереть Сегодня, 22:05 412 Цей матеріал також доступний українською

Черная-пречерная комедия, при помощи которой YouTube громко постучал в двери

Еще месяц назад имя Уэйн вызвало бы в памяти всего пару ассоциативных карточек: хоккеиста Уэйна Гретцки и актера Джона Уэйна. Теперь же на дереве памяти добавилась третья зарубка – сериал «Уэйн», черная-пречерная комедия, при помощи которой YouTube громко постучал в двери, за которыми лежит территория Netflix, Amazon и Hulu.

Новые игроки стремятся вписаться в растущий рынок онлайн-кинотеатров и кому-то в Google должно быть стыдно, потому что изготовление собственных сериалов давно должно было стать статьей доходов, еще бы, при такой-то популярной площадке! Года три назад там активно зачесали в головах и начали готовить платную платформу с оригинальным контентом, но первым их эксклюзивом, о котором действительно стоит поговорить, стал «Уэйн», появившийся этой зимой.



На обычном YouTube, правда, можно посмотреть только первый эпизод сериала, остальное за «премиум», в этом и смысл. У пилотного эпизода на данный момент более шестнадцати миллионов просмотров, но при хорошем сарафане эта цифра обещает прилично вырасти. Потому что сериал у ребят вышел действительно интересный.

Итак, пара школьных аутсайдеров срывается с места и отправляется в путешествие по Америке, чтобы найти последнюю семейную реликвию парнишки (Уэйна), девчушке же (Дел) все равно, куда ехать – у обоих на борту домашние драмы (без спойлеров) и полное отсутствие жизненных перспектив.



Уэйн на каждом шагу пытается исправить мир, его избивают столь же часто, как молодого Брюс Уиллиса, но парнишка все равно выбрасывается на любую несправедливость, сжимая правый кулак. Мир в принципе не идеален, но мир Уэйна особенно несправедлив – сценаристы настрогали в этот салат всю жесть, которую удалось придумать.

Первая мысль – год назад мы уже видели нечто похожее, циничную донельзя роуд-версию Ромео и Бонни в британском сериале «Конец е***ного мира». Здесь работали американцы, так что тонкостей поменьше, экшена побольше. И сценарных линий, кстати, тоже – создатели хорошо поработали над фоном, он живет, дышит и изрыгает неприятности парочке под колёса.

Каст составлен из малоизвестных актеров, но подобран отлично, такое сочетание вводных всегда вызывает уважение. В главной роли ирландец Марк КакКенна (гитарист из «Синг Стрит»), также приятно снова видеть Рэя МакКиннона (священника из «Дэдвуда» и автора «Ошибок прошлого»), остальные меньше знакомы.

Стоит отметить хорошую роль Дел (Сиэра Браво, запомним это имя), отличный саундтрек и сочные диалоги (ищите перевод с обсценной лексикой). На данный момент «Уэйн» является самым приятным открытием этого года, так что в YouTube могут быть довольны. Посмотрим, чем ответят Apple, там тоже готовят эксклюзивы к открытию своего онлайн-кинотеатра, осталось недолго. В любом случае мы будем в выигрыше, чем больше контента – тем выше конкуренция и качество продукта. Возрадуемся же!

А пока 8 из 10 с тегом #ПЗ – Попытка Зачтена.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Читайте тематические колонки на НВ:

Кинопоиск с Фоззи – каждый четверг

Сегодня в мире с Иваном Яковиной – ежедневно

Личные финансы с Иваном Компаном– по вторникам

Деловая неделя с Сергеем Фурсой – по пятницам

Открытия с Алексеем Бондаревым – еженедельно

Больше мнений здесь