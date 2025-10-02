Готовы ли украинские медицинские учреждения к военной зиме?

Агрессор уже четвертый год в период похолодания целится по энергетической системе Украины с целью устроить блэкаут

Даже при самом оптимистичном сценарии страну этой зимой ожидают ситуативные обесточивания. А это будет иметь влияние на все коммунальные аспекты существования.

В настоящее время продолжается подготовка медицинских учреждений к отопительному сезону, что включает обеспечение большего количества из них автономностью, которая бы гарантировала бесперебойное оказание помощи украинцам в условиях вызовов российской агрессии.

Всего в Украине более 3000 медицинских учреждений всех уровней, начиная с сельских амбулаторий до национальных клиник. Из них, в соответствии с медицинской реформой, к «состоятельной сети» (в 19 областях, в которых не ведутся непосредственные боевые действия), относятся более 560 больниц трех типов. В общем, с учетом еще многопрофильных больниц Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской областей сверхважными для выживания нации считаются более 630 учреждений здравоохранения (речь идет о сверхкластерных, кластерных и общих больницах).

Среди этих, базовых для спасения гражданского населения, учреждений полную автономность в обеспечении жизнедеятельности уже имеют 332 медучреждения (чуть более 50%). Автономность коммунальных систем означает наличие собственной котельной, скважины и хотя бы одного мощного генератора в каждой такой больнице.

Обнадеживающая ситуация с обогревом

Обнадеживающая ситуация с обогревом: 564 заведения (почти 90%) имеют собственные системы отопления.

Как один из доноров, которые помогают Украине устанавливать модульные котельные для автономного отопления в больницах, недавно Германия инициировала установку модульных котельных мощностью до 1600 кВт на прифронтовой Черниговщине.

Источниками локального водоснабжения оборудовано 398 медучреждений (более 60%).

Все больницы состоятельной сети оснащены резервными источниками энергии (в основном генераторами), что позволяет оказывать медицинскую помощь даже в условиях регулярных обесточиваний.

Альтернативная энергия

В целом по Украине в медицинских учреждениях функционируют около 12 тысяч генераторов (из них около 4 тысяч были установлены за время полномасштабной войны). Цифра большая, но речь идет об аппаратах всех уровней, а среди них много маломощных.

В частности, в учреждениях первичной медицинской помощи уже функционируют более 5 тысяч генераторов.

Еще одним перспективным альтернативным и еще и экологическим источником электроэнергии стали солнечные панели.

В 19 областях Украины больницы, поликлиники и амбулатории начали оснащаться солнечными электростанциями, с подключенными аккумуляторами, что позволяет накапливать энергию. В частности, в рамках проекта Всемирного банка «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» HEAL Ukraine установлены солнечные электростанции в 130 учреждениях первичной медицинской помощи, включая амбулатории и ФАПы. За солнечной энергетикой — будущее, поэтому такие новации максимально полезны даже без учета военных вызовов.

В рамках проекта, который реализуется Министерством здравоохранения совместно со Всемирным банком и Банком развития Совета Европы, солнечные станции медицинских учреждений «первички» уже сгенерировали более 130 МВт-ч электроэнергии.

Благодаря использованию энергии солнца учреждения первичной медицины могут обеспечивать себя электроэнергией до 5 часов в день зимой, а летом даже до 10 часов. При этом расходы на электроэнергию в этих учреждениях уже уменьшились в среднем почти вдвое.

Начался второй этап реализации проекта, в рамках которого еще 200 амбулаторий получат альтернативные экологические источники энергии.

Также начал реализовываться аналогичный проект — «Луч Надежды» — направленный на внедрение солнечных электростанций в многопрофильных больницах. На данном этапе Минздрав определил 300 приоритетных медучреждений для применения солнечной энергетики в ближайшее время.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Игорь Перегинец постоянно подчеркивает, что система здравоохранения Украины остается приоритетом для регионального офиса ВОЗ в Европе.

Ему вторит глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, который подчеркивает, что ВОЗ продолжает инвестировать в подготовку больниц Украины к зиме. Причем установка модульных отопительных котельных и водопроводных систем — лишь определенная часть этой многовекторной работы.

За неполные четыре года (2022−2025) ВОЗ направила более 346 млн долларов на гуманитарную поддержку Украины.

Судя по заявлениям представителей ВОЗ и доноров, проекты поддержки украинской национальной системы здравоохранения будут развиваться.

Будем надеяться, что в ближайшее время будет заключено новое соглашение между правительством Украины и ВОЗ на 2026−2027 годы, направленное на различные аспекты укрепления устойчивости медицинской системы страны, противостоящей агрессору.