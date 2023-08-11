Картина войны меняется. Какую задачу решают удары в Черном море 11 августа, 17:48 NV Премиум

Удары в Черном море не стоит переоценивать, но не стоит и недооценивать

Относительно того, как влияют удары по российским военным объектам и инфраструктуре на картину войны. Не знаю, растерялись ли в Кремле, но то, что они сталкиваются с новыми вызовами и с новыми рисками, это точно. Эта война для нас очень сложная, как всегда происходит, когда ты ведешь поединок с противником, который больше тебя в размерах, в человеческом ресурсе, экономически и тому подобное. И преимущество Сил обороны Украины, это определенное разнообразие средств, которые используются. То есть, когда россияне привыкают, переучиваются, адаптируются к какой-то определенной угрозе, ВСУ, Силы обороны предлагают другой вариант.

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Удары в Черном море, почему они важны? На самом деле, я бы не преувеличивал значение этого и не преуменьшал. Понятно, что говорить о том, что мы блокируем Черное море, это, к сожалению, нереально. Для того, чтобы блокировать Черное море, надо либо иметь флот, а, к сожалению, у нас его де-факто нет. Есть определенные суда, есть определенные корабли в небольшом количестве. Но полноценного флота, который мог бы конкурировать с российским, пусть устаревшим, но достаточно большим, в который они вкладывали деньги достаточно долгое время, мы не можем. Или надо иметь огромное количество так называемых безэкипажных аппаратов. То есть, воздушные БПЛА, надводные дроны. Надо иметь армию беспилотников, для того, чтобы контролировать полностью акваторию.

Плюс есть еще и политический фактор.