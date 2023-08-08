«Небольшая паника». Россия рассредоточила свою корабельную группировку в Черном море после атак дронов — ОК Юг 8 августа, 10:50 Гуменюк заявила, что РФ рассредоточила свою корабельную группировку в Черном море (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Россия рассредоточила свою корабельную группировку в Черном море, среди оккупантов есть «небольшая паника», заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во вторник, 8 августа.

«В Черном море также царит небольшая паника после определенных событий. Они действительно максимально рассредоточили свою корабельную группировку по тому району, который когда-то считали безопасным для себя и своего флота. Но сейчас безопасность для них — это маневры», — сказала она в эфире телемарафона.

Видео дня

По ее словам, десять российских кораблей находятся в Черном море, один разоблачает надводную обстановку в Азовском, ракетоносители заведены в пункты базирования.

Гуменюк заявила, что после массированной ракетно-дроновой атаки, когда россияне «отстрелялись мощно, им нужно переснаряжение».

«И помним, что у врага есть практика применения ракетоносителей просто из бухт», — сказала она.

4 августа Новороссийск Краснодарского края РФ атаковали два морских дрона. После этого появилось видео с большим российским десантным кораблем Оленегорский горняк, который сильно наклонился на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков. Судно отбуксировали в порт.

Также вблизи Крымского моста прогремели мощные взрывы. Повреждения получил российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ. Судно начало тонуть в Керченском проливе. На утро в СБУ подтвердили спецоперацию по подрыву российского танкера с помощью надводного дрона.