Не стоит ждать чуда от встречи Зеленского и Трампа

Используя метод Томагавка и пряника, Трамп пытается заставить Путина дать то, что ему надо. Путин и дает. Дает надежду и иллюзию.

Для подростковой влюбленности этого достаточно. Для завершения войны и получения столь желанной Нобелевской премии мира уже в следующем году — недостаточно.

Реклама

Или это то, что нужно Трампу? Кто знает. Но это точно не то, что необходимо нам.

И Трамп, и Путин пока что торгуют воздухом. Даже если бы Томагавки и приехали в Украину, чтобы потом полететь на Россию, они мало бы что изменили на поле боя и в состоянии экономики РФ. 50 крылатых ракет — это одноразовый обстрел Украины со стороны России с коррекцией на большую территорию и экономику. Но для нас это был бы приятный политический прогресс.

Это точно не то, что нам надо

Даже если Рубио с Лавровым смогут достичь договоренности о встрече Трампа и Путина в Будапеште, то это мало как повлияет на завершение войны. И на позиции на поле боя.

Пока Путин способен продавать Трампу иллюзии и не готов завершать войну, метод Томагавка и пряника работать не будет. Потому что с Путиным работает только метод Томагавка и санкций. А Трамп этого не хочет. Несмотря на все публикации в западной прессе о том, как Трамп сильно зол на Путина. Потому что надежды и иллюзии побеждают. Когда тебе 18 лет. И когда тебе 80.

И не надо испытыать иллюзий для нас относительно пошлин на Китай в размере 500%. Потому что это идет не в рамках миротворчества, а является частью торговой войны Трампа и Китая. И там уже и так есть угроза пошлин на 100%. Сколько там добавить сверху, 500, 1000 или 100 500, уже не имеет значения.

Все ли пропало? Нет, потому что дело репарационного кредита продвигается. Потому что ЕС повышает чек. А Путин не может. Эти деньги пойдут и на американское оружие. И может, даже на несколько Томагавков в свое время. Потому что есть и определенные продвижения в вопросе Индии, которая уже готова заменить по крайней мере часть российской нефти на американскую.

Просто не стоит ждать чуда от сегодняшнего вечера в Белом доме. И главное, чтобы не случилось беды.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора