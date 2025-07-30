Трамп хочет наказать Путина. Какой план у США

В общем Трампа можно понять — Путин явно из него пытался делать дурака. Но до какой-то степени, видимо, Трамп готов был это терпеть. Но такое терпеть долгое время никому не понравится. И Трамп сказал — я много готов простить этому парню, но совсем уж из меня дегенерата делать не надо, пожалуйста. И Трамп объявил, что — либо Путин мирится с Украиной в течение 10−12 дней (а не 50, как Трамп требовал раньше), либо с Россией начнется совсем уже другой разговор.

Естественно, Россия ответила потоком оскорблений и грязи в адрес Трампа. Дмитрий Медведев тут, конечно, отличился. Выступил по полной программе, как он любит. Сказал, что Трамп идет по пути сонного Джо Байдена. Сказал, что Трамп — дед. Что ему надо заниматься Америкой, а не выставлять людям ультиматумы. И наговорил там много всякой всячины.

Это заметили в Америке. Всем нам известный Илон Маск репостнул пост Медведева, написал «это, конечно, капец» и смеющийся смайлик добавил. То есть — посмеялся над Медведевым. Над его агрессивным быдлячеством даже Илон Маск смеется, который не самый культурный человек на свете.

Индия уже согласилась отказаться от покупки российской нефти

В общем, Трамп сказал — либо вы все это прекращайте, либо мы вводим санкции против покупателей российской нефти. Что это за покупатели? Это, конечно, в первую очередь, Китай и Индия, Турция и Бразилия в некоторой степени. Китай возмутился, что ему собираются американцы запретить торговать нефтью с Россией. Турция пока помалкивает. А Индия уже согласилась отказаться от покупки российской нефти. Там министр индийской энергетики сказал — слушайте, мы всегда жили без российской нефти и дальше проживем. Нам российская нефть не так сильно необходима. Да, был момент, когда мы ее покупали по дешевке. Но если ценой за приобретение дешевой российской нефти станет полное отсутствие торговли с американцами, то мы на такое не готовы пойти. Соответственно, мы откажемся от приобретения российской нефти. Даже отказ Индии от нефти из России приведет к катастрофе для российской нефтяной промышленности. Потому что примерно треть покупателей этой нефти исчезнет.

Станет ли Китай отказываться от экспорта своей продукции в США ради того, чтобы спасти Владимира Путина и покупать дешевую нефть в России? Многие российские обозреватели-экономисты говорят, что Китай пойдет на принцип и не подчинится американским требованиям отказаться от торговли нефти с Россией. Я сомневаюсь. На мой взгляд, торговля с американцами для Китая в миллион раз важнее, чем торговля с Россией. И уж тем более, чем торговля нефтью с Россией. Поэтому, я думаю, китайцы запросто откажутся от приобретения российской нефти ради того, чтобы поддержать нормальные отношения с американцами. Думаю, Китай побухтит, но все-таки Америка для него в этом смысле несоизмеримо важнее, чем Россия.

Трамп сейчас очень ободрен тем, что заключил торговые соглашения с Европейским Союзом, с Великобританией, с Японией, с Южной Кореей, с Вьетнамом. И теперь, глядя на то, что у него со всем миром практически выстроены торговые отношения, он готов вкрутить Китаю и его союзникам такие адские санкции. Такие пошлины, что тем мало не покажется. Трамп уже вводил очень высокие пошлины против китайцев. Может вести еще раз. Он не боится. Трамп вообще в этом смысле достаточно смелый. Он идет на какие-то действия, о которых все говорят «это невозможно, ты погубишь свою экономику, погубишь мировую экономику». Но Трампу все по барабану. Поэтому, если кто-то говорит, что не станет Трамп вводить высокие пошлины против покупателей российской нефти, то это не совсем так. Может ввести.

Ну, а если даже высокие пошлины против покупателей российской нефти не сработают, если Путин продолжит сопротивляться установлению мира, то тогда в ход пойдут уже дальнобойные ракеты. Я думаю, Трамп организует поставки дальнобойных ракет в Украину и много чего еще военного. Потому, что он на самом деле американский президент. Я имею ввиду — очень заинтересован в мощной, яркой победе. И он считает, что может получить такую яркую победу в борьбе против ослабленной и беднеющей Российской Федерации. Даже если Украина победит Россию, то Трамп скажет — это я победил. Там украинцы немножко помогали, но победил я. Я прибил голову Путина у себя над камином.

В общем, ситуация складывается для Российской Федерации не очень-то весело. Кстати, в Кремле уже сказали, что не будут официально отвечать на новый ультиматум Трампа. Я имею ввиду — Путин не будет отвечать на новый ультиматум Трампа. Все надеются, что Трамп забудет просто завтра или послезавтра о том, что сам говорил. Потому, что он много раз забывал уже о ранее выдвинутых им же ультиматумах. И, в общем, в Кремле решили не педалировать эту тему. Не делать на ней никакого акцента в надежде на то, что Трамп просто это все забудет.

Я думаю, не забудет. Что-то он очень сильно окрысился на Путина. Может быть, от любви до ненависти — один шаг. В Путина он так сильно был влюблен, а теперь увидел, что Путин из него делает дурака. И он на Путина так сильно обиделся, как не обиделся бы на человека, к которому был бы изначально равнодушен. Но, конечно, Трамп сейчас рвет и мечет. И видно у него прям руки чешутся как-то наказать Путина.

