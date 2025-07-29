Как Трамп продал Европе пикап и мясо с гормонами

Читаю, как Трамп в очередной раз заявляет, что победил Европу . А Европа молчит, потирает свои регламенты и делает вид, что это так и было задумано

И вот тебе новость: Америка и ЕС подписали новое тарифное соглашение. Говорят, что договорились: немного уменьшить пошлины, пустить американское мясо на европейские столы, унифицировать стандарты, и (мой любимый пункт!) — создать некий «постоянный совет по тарифной дружбе». Пусть там им повезет, а не как друзьям с началом ремонта — договариваются, а потом неделями никто не берет трубку.

У меня есть правило: если соглашение называется «историческим» — то или ничего не изменится, или изменится что-то очень болезненное. В этом случае — скорее всего — первое. Потому что выполнение этого соглашения — это как увидеть пикап Ford F-150 на улицах Амстердама. Теоретически возможно. Но надо, чтобы Трамп сам садился за руль, а дороги расширили до масштаба Техаса, хотя и такое возможно!

Теперь об экономике и вечном страхе инфляции. Десятилетиями экономисты, графики и лысые профессора из MIT (Массачусетского технологического института) утверждали одно и то же: повышаешь тарифы — сам себе стреляешь в ногу, цены растут, инфляция разгоняется. Но пришел Трамп, наложил пошлины на Китай, Европу и Канаду — и что? Цены не выросли, и экономика не рухнула. И теперь он гордо смотрит на экономистов и говорит: «Так может, вы ничего не понимаете?» Европа же выбрала другой путь: на новые американские тарифы не ответила, решив не раскручивать торговую войну. Часть экономистов аплодирует, потому что мол это спасает от инфляции. Другие же бросают графиками, доказывая, что Трамп все равно в выигрыше — он собрал свои 15% пошлины, а Европа ничего не получила.

Трамп говорит, что выиграл, ЕС делает вид, что тоже доволен

Но Европа имеет свое, мягкое лишь на вид, оружие — нетарифные барьеры. Здесь она вежливо улыбается на камеры, а за кулисами американский экспортер получает 48 страниц технических требований, три проверки EFSA (это такой европейский «пищевой цензор», проверяющий безопасность пищи и кормов), сертификат об отсутствии гормонов, обязательную упаковку из переработанной бумаги и мелкий шрифт с заверением, что товар «не испугает ваших детей». Это как безвиз в США — вроде бы можно въехать, но сначала анкета, интервью и три часа очереди.

Трамп тем временем мечтает, что американские автомобили заполонят Европу. На диване я улыбаюсь, потому что вижу эту картину: узкие улицы Парижа, Mustang пытается развернуться, бензин дороже шампанского, а рядом припаркован крошечный электрический Peugeot, который смеется в лицо «Make V8 great again». Европа любит дизели и электрички, а Mustangу лучше сразу стать памятником возле музея автотехники, чем проходить европейский краш-тест и получать сертификацию. Ford 150 в Берлине или Dodge Ram в Барселоне останутся экзотикой — если не в инстаграме, то в музее.

А теперь — о мясе и пшенице. Американское мясо дешевле, чем европейское по той простой причине, что фермы там работают как заводы Boeing: поток, масштаб, экономия на всем, кроме стероидов для коров и хлорки для курятины. Европа смотрит на это все с подозрением — и правильно, потому что здесь даже салат должны сертифицировать три комиссии, прежде чем он выйдет за пределы грядки.

Соглашение немного приоткрывает двери для американского мяса, но так, чтобы даже протянуть ногу было сложно. Главное условие: говядина должна быть без гормонов. Квота? 35 000 тонн в год. Это менее 1% европейского рынка — то есть на каждую французскую ферму по одному стейку и на него капля соуса барбекю.

А теперь — о ГМО. Американская пшеница и соя в Европе живут под микроскопом EFSA. Франция особенно подозрительна: здесь ГМО — это почти ругательство, а фермеры готовы выйти на улицу, если где-то услышат слово «Roundup». Чтобы американский продукт дошел до полок супермаркета, он проходит проверки, которые могут длиться до двух лет. Плюс этикетка, на которой жирным шрифтом написано, что это за продукт и откуда он взялся — чтобы ни один покупатель не купил соевый бургер под видом французского багета.

Поэтому итог прост. Эта сделка — как френдзона: все обещают, но никто никуда не идет. Трамп говорит, что выиграл, ЕС делает вид, что он тоже доволен. Американские авто так и останутся туристической экзотикой, американское мясо — только с сертификатом в Португалии, инфляция — где-то между цифрами и политикой, а на диване остается одна надежда: чтобы кофе не попал под «совет тарифной дружбы». Потому что тогда останется только чай.

