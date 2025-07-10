«Путину я сказал: если вы зайдете в Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери. Говорю вам, что у меня нет выбора». Это фрагмент аудиозаписи одной из частных встреч Дональда Трампа с донорами его кампании, состоявшейся в прошлом году.

На фоне последних заявлений американского президента (в частности, о необходимости предоставить Украине больше оружия) есть все основания предположить, что эта цитата всплыла именно сегодня не просто так. Записи разговоров Трампа авторы книги «2024» (о возвращении Трампа в Белый Дом) получили еще в прошлом году, но не печатали их. Если утечка согласовывалась с кабинетом Трампа (а это вероятно), то перед нами очередной сигнал Трампа Путину.

Предыдущий месседж звучал, как «Путин все время несет чушь». Поэтому видим, что градус напряжения между Вашингтоном и Москвой растет. Даже без этой цитаты можно было констатировать стремительное ухудшение отношений. Но фраза «бомбить Москву» — это, безусловно, новый этап международных отношений.

Наблюдаем очевидный провал Москвы, к которому она шла долго и упорно. В свое время Трамп сделал ряд дипломатических реверансов перед хозяином кремля, провел шесть телефонных разговоров, был топ-зрителем и вдохновителем пьесы под названием «Мирные переговоры», допустил так называемую «инвентаризацию» арсенала, которая привела к задержкам поставок оружия Украине.

А в ответ Путин усилил воздушный террор украинского населения. Любую вежливость и дипломатию россияне традиционно воспринимают как слабость, такой у них менталитет. Напомню, что одна из крупнейших массированных атак произошла почти мгновенно после того, как Трамп положил трубку.

Такой ход событий сделал Трампа в глазах мира соучастником террора и продемонстрировал неуважение Путина к «миротворческим усилиям» и самому президенту США. Возможно, проявление именно личного неуважения стало последней каплей. Так или иначе, очень долго Трамп давал Путину шанс. Но всему есть конец. Россия проиграла дипломатическую игру. Для нас это хорошо: ждем от США дальнейших практических шагов.

