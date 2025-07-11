Сергей Таран

Сергей Таран

Политолог

Фол последней надежды. На что надеется Путин

11 июля, 17:03
Встреча Лаврова и Рубио — это фол последней надежды Путина перед тем, как в США будут рассматриваться санкции против России

До сих пор Путину удавалось замылить глаза Трампу и делать вид, что Кремль готов к миру. Однако Трамп, как он говорит, разочаровался в Путине, и теперь готов поддерживать санкции против РФ, — а законопроект об этом уже обсуждается в Конгрессе.

Именно сейчас происходят прямые консультации между Белым домом и Конгрессом по содержанию этих санкций, и Путин, очевидно, хотел бы произвести на Трампа впечатление, что он все еще готов к дипломатии, и, вот, Лавров даже передает ему по этому поводу «конкретные предложения». Поэтому-то Лавров и встретился с Рубио, чтобы повесить ему на уши немного кремлевской лапши о мире.

Не думаю, что сейчас такие манипуляции удадутся Путину на 100%. Но считаю, что после предложения Кремля, Трамп еще с большей настойчивостью будет требовать от Конгресса, чтобы последнее слово в конкретных механизмах санкций, заложенных в законопроект оставалось таки за ним.

Ведь если Путин как-то реагирует на его грозные слова о «разочаровании», то, возможно, на каком-то этапе Трамп сможет снова вернуться к роли главного миротворца в российско-украинской войне.

Однако, при этом, политика Трампа в отношении России будет уже не такой комплиментарной, как даже месяц назад. Путин не дает Трампу ощущения успеха и величия, а этого Трамп очень не любит.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Теги:   Сергей Лавров Марко Рубио Санкции против России Владимир Путин Дональд Трамп Война России против Украины

