Трамп приедет к Зеленскому. Возможно Сегодня, 18:03 15 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 10 мая 2019 года

Трамп приедет к Зеленскому. Возможно. Информация о возможном участии президента США Дональда Трампа в инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на сегодня является закрытой.

Об этом сообщил Дмитрий Разумков, спикер по политическим вопросам команды Зеленского.

«Это дипломатический протокол. Даже если были или не были такие разговоры, это закрытая информация. Потом она объявляется по дипканалам», - сказал он.

По его словам, как уже ранее сообщил спецпредставитель США Курт Волкер, представительство Штатов на инаугурации будет на самом высоком уровне.

После второго тура выборов президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой.

Тем временем один бывший соперник Зеленского на выборах достаточно откровенно высказался о другом его сопернике…

Смешко назвал Порошенко самовлюбленным. Поражение президента Петра Порошенко на выборах главы государства весной 2019 года является следствием особенностей его личности.

Об этом в эфире Радио НВ заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко (человек, который с помощью журналиста Дмитрия Гордона набрал в первом туре выборов 6,04% голосов и стал шестым по его итогам).

«Фактически то, что произошло – крах его [Порошенко] карьеры как президента – это отражает то, что у него сидит внутри: самовлюбленность, самоуверенность и желание подобрать лично преданных и управляемых людей вместо профессионалов. Это выливается в такие вот катастрофы для государства и для него», - заявил Смешко, новоявленный политик и лидер партии Сила и честь (во многом виртуальной).

Он также признался, что планирует принять участие в осенних парламентских выборах: «Мы идем своей политической партией, своей политической силой, которую строим на базе своих избирателей».

Мол, сейчас идет процесс создания партийных ячеек, а через 2-3 недели должен быть создан предвыборный штаб партии.

Кроме того, Смешко подтвердил, что неоднократно встречался с музыкантом и общественным деятелем Святославом Вакарчуком, но никаких политических договоренностей между ними не возникло.

Смешко руководил СБУ в 2003-2005 годах. С октября 2014 по март 2015 года возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины.

Под угрозой оказалось одно из начинаний Порошенко…

«Віра» от Порошенко дала трещину. Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что Киевский патриархат (КП), который был официально распущен в декабре 2018 года, продолжает существовать.

В частности, в СМИ появились копии приглашений епископам получившей томос Православной церкви Украины (ПЦУ) на встречу с подписью Филарета. Все они сделаны на бланках КП.

Такие приглашения получили почти все епископы ПЦУ, а некоторые выложили документы в соцсети: Филарет зовет церковников «на братскую беседу».

«Дело в том, что Киевский Патриархат не ликвидирован. Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский Патриархат может тот, кто его создал», - заявил Филарет.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский Епифаний заявил, что если речь идет о восстановлении КП, то это путь в никуда и возвращение к тому статусу, который был до получения ПЦУ томоса от Вселенского патриархата.

«Говорить сейчас о каком-то возврате неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще многое сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей», - подчеркнул митрополит Киевский.

Епифаний добавил, что его на встречу с Филаретом не приглашали и с момента образования Поместной церкви он с почетным патриархом ни разу не служил вместе.

На фоне внутрицерковной напряженности продолжается напряженность и внутриправоохранительная…

Сытник с коротким визитом побывал в ГПУ. Директор НАБУ Артем Сытник прибыл на допрос в ГПУ, но сразу же взял паузу для сбора необходимых ему документов.

Об этом рассказал Андрей Лысенко, пресс-секретарь Генпрокуратуры.

«В начале допроса [Сытник] заявил о том, что желает давать показания собственноручно, и для этого ему необходимо время для изложения показаний собственноручно и предоставления подтверждающих показания документов», - заявил Лысенко.

По его словам, соответствующее заявление отражено в протоколе, и на этом следственное действие завершено.

Лысенко добавил, что директор НАБУ намерен при постановке любых вопросов пользоваться этим правом.

В ГПУ рассказали, что Сытник вышел из здания ведомства через боковой выход, минуя прессу.

Следственные действия ГПУ в отношении главы НАБУ связаны с делом о якобы вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

А вот россияне на свой «допрос» явиться не решились…

Украина довела Россию до трибунала. В Международном трибунале ООН по морскому праву завершились слушания по делу украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.

Решение по делу о нападении на украинские суда ожидается ориентировочно 25 мая.

В рамках поданной жалобы Украины требует применить временные меры к РФ с целью освобождения украинских военных и кораблей.

Во время слушаний представитель Украины Елена Зеркаль заявила, что Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву.

РФ отказалась участвовать в слушаниях.

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Все они попали в плен.

Родное же правосудие сегодня показало себя с болезненной стороны…

Всем лечь, - суд не пришел. Подавляющее большинство судей скандального Окружного админсуда Киева не явились для прохождения обязательного квалификационного оценивания. Причина – они заболели.

Об этом сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

«7 судей пришли, 34 – нет. Они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни», - рассказал Михаил Макарчук, член ВККС, секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы.

Согласно нормам законодательства, неявка судьи на квалификационное оценивание может стать причиной для увольнения. Однако наличие медицинской справки считается уважительной причиной.

По словам Макарчука, всем судьям, которые внезапно заболели, назначили сдачу экзамена на 21 мая.

Среди не явившихся оказался глава суда Павел Вовк и судьи, которые признали национализацию ПриватБанка незаконной.

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