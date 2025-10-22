Почему пауза в обстрелах Киева быстро закончилась

Трамп на этот раз очень быстро понял, что Путин водит его за нос. Ай, молодец. Учится на своих ошибках. Более того — он не захотел ехать в Будапешт просто на романтическое свидание с Путиным, чтобы дослушать лекцию по истории. Растет человек.

Путин так же быстро понял, что Трамп понял. И поэтому пауза в обстрелах Киева и попытки выключить свет закончилась довольно быстро.

Как должны быстро испаряться иллюзии относительно быстрого завершения войны. Очень вредные иллюзии, в которых, кажется, живет украинский политикум — от власти до оппозиции.

Нельзя ожидать быстрого завершения войны. Это просто вредно.

Для обычных людей это может привести к разочарованию, что ведет к психологическим проблемам. Как действительно бывает с неоправданными ожиданиями.

И тем более — это вредно для страны, когда в плену таких мыслей живут чиновники. Потому что они принимают решения, исходя из таких мыслей. И эти решения оказываются ошибочными. Как для них лично, так и для страны. Но главное, что для страны.

О чем речь? У нас идет война на истощение. Где, с одной стороны, украинский человеческий капитал, а с другой — российская экономика. И люди для Украины являются ключом к тому, чтобы в этой войне не проиграть. Потому что мы маневрируем на географии, обменивая квадратные метры территории на тела россиян и миллиарды долларов из их запасов. А Путин маневрирует, бросая мясо, и готов обменивать своих рабов на украинцев даже по очень невыгодному курсу. Надеясь, что украинские солдаты закончатся раньше, чем его мясо и деньги. И эта стратегия Путина понятна. И ей надо противодействовать. Надо принимать решения, которые затрудняют реализацию его планов.

Но часто принимаются прямо противоположные вещи.

И одно дело, когда люди, принимающие решения, думают, что война может длиться годами. И исходят из этой логики. А другое — когда ждут быстрого завершения. Если вы думаете, что выборы через три месяца, вам важно, чтобы вас любили. А если вы думаете, что война может быть еще три года — для вас главное, чтобы страна выжила. И логика выживания часто заставляет принимать непопулярные решения. Потому что альтернатива слишком неприятна. А логика выборов говорит о популярных решениях.

Логика выборов говорит, что после картоночного майдана надо вернуть любовь молодежи. И тогда вдруг появляется решение о разрешении на выезд из страны тех, кому 18−22. В результате, из страны уехало очень много молодых людей. Сколько — сказать трудно. Но точно речь идет о более 50 тысячах мужчин. Не говоря уже о том, что у каждого из них может быть девушка. Тогда просто надо умножать первую цифру на два. Да, иногда девушки нет. Иногда девушка уже за границей. Иногда у парня есть парень, и они уже отражены в статистике польских пограничников. Но сути это не меняет. Украина одномоментно потеряла сотни тысяч молодых людей.

И да, говорят, что это надо было сделать, чтобы остановить вывоз родителями ребят 17 лет. Которые массово поступали в университеты Европы.

Ну, во-первых, лучше, чтобы украинцы учились в европейских университетах, чем работали на европейских строительных площадках. А во-вторых, эффективнее и рациональнее было бы распространить запрет на вывоз парней с 14 лет. Потому что в 14 лет родители не готовы допустить, чтобы ребенок жил в другой стране сам. Да и до потенциальной мобилизации еще 9 лет — целая вечность. Поэтому вряд ли бы начали массово вывозить 13-летних. Да, это было бы не популярно. Но полезно для государства во время войны. А вместо этого принято популярное решение. И тысячи молодых людей поехали за границу.

И это случилось в тот момент, когда самым большим вызовом, самой большой проблемой для украинского бизнеса является нехватка кадров. Людей очень не хватает. И государство здесь может либо мешать, либо не мешать, либо помочь. И государство, с одной стороны, мешает импортировать рабочую силу, делая все, чтобы легально нанять иностранцев в стране было просто невозможно. А с другой — подрывает рынок труда таким решением. Многие из предпринимателей это вообще радикально называют «диверсией». И да, конечно, украинцы — не рабы. И свободное движение людей во время мирных времен — это основа. Но времена не мирные. И мы как бы приняли тот факт, что государство имеет причины ограничивать выезд мужчин. Но почему тогда это касается только тех, кому за 22?

Поэтому государство как раз мешает бизнесу. Создает еще больший дефицит кадров, который можно заместить только миграцией. И делает все, чтобы трудовые мигранты, которые приезжают и будут еще приезжать в Украину, работали нелегально. Не платя налоги. А само государство ничего не будет знать, кто, откуда и в каком количестве. Создавая еще проблемы в будущем.

И многие военные согласятся с предпринимателями, употребляющими слово «диверсия». В дополнение к проблемам в экономике, помним, что у нас идет война на истощение. Которая может продолжаться еще годы. И из-за популизма мы уже пошли на то, что мобилизация начинается с 25 лет, а не 21 или 18. Что очень трудно объяснить иностранцам. А теперь мы еще и сами уменьшаем мобилизационный потенциал будущего. При том, что люди — это наш критический момент. Самая слабая точка. Деньги и оружие будет. А вот люди — в дефиците.

И когда люди в дефиците, то на встрече с Трампом надо говорить о рекрутинге людей из Латинской Америки, а не о Томагавках. Тем более, Трампу это будет интереснее. Пусть за деньги Путина нанимает людей, которые его раздражают, и отправляет подальше от США, убивать солдат Путина. Трамп говорит, что Томагавков у него мало. Но он так никогда не скажет о мигрантах, которые уже пересекли границу, или только собираются начать движение. Тем более, Томагавки мало что изменят на поле боя. А сотни тысяч мексиканцев, колумбийцев, венесуэльцев могли бы. В том числе, могли бы показать Путину, что его стратегия не сработает. И надо останавливаться. Но если ты думаешь категориями выборов, то эти мысли могут показаться безумными и не полезными. Более того, не популярными. А значит — грешными.

В результате могут быть приняты решения, которые ослабляют, а не усиливают. Такова цена иллюзии. И может, утренний смог над Киевом поможет их побороть.

