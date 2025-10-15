Такой подход может положить конец войне. Что собирается сделать Трамп

По мере того как США приближаются к решению о поставках Украине ракет «Томагавк», Кремль усиливает агрессивную риторику, пытаясь удержать Трампа от этого шага

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что вопрос о «Томагавках» вызывает в Москве «крайнюю обеспокоенность», и заявил, что война вступает в «драматическую фазу», когда напряжение нарастает с обеих сторон.

Некоторые высказались ещё более резко. Бывший президент России Дмитрий Медведев выступил с едва завуалированной ядерной угрозой, адресованной лично Трампу. «Об этом говорили уже сто раз, и в форме, понятной даже этому звёздно-полосатому человеку: в полёте невозможно отличить ядерный „Томагавк“ от обычного, — отметил Медведев. — Поставка этих ракет может плохо закончиться для всех. Но прежде всего — для самого Трампа».

Ядерное бряцание оружием в исполнении Медведева подхватил белорусский диктатор Александр Лукашенко. Давний союзник Путина и младший партнёр в кремлёвском вторжении в Украину, Лукашенко на этой неделе предупредил, что любое решение о передаче Киеву американских ракет дальнего действия может иметь катастрофические последствия для международной безопасности. «„Томагавки“ не решат проблему. Они обострят ситуацию до ядерной войны», — заявил он коллегам в Минске.

Нетрудно понять, почему Москва столь яростно противится идее отправки «Томагавков» в Украину. Обладая потенциальной дальностью до 2500 км, эти мощные ракеты позволили бы украинской армии радикально расширить текущую кампанию ударов по военным и промышленным объектам в глубине российской территории. Уже сейчас Киев смог нанести серьёзный урон военной машине Путина с помощью собственных дронов и ракет. Теперь в Москве явно нарастает тревога, что дополнительная огневая мощь американских «Томагавков» может ещё больше склонить чашу весов в пользу Украины.

Главный вопрос — стоит ли воспринимать всерьёз последние угрозы России

Главный вопрос — следует ли воспринимать всерьёз последние угрозы России. Ведь кремлёвские чиновники на протяжении трёх с половиной лет полномасштабной войны регулярно прибегают к подобной апокалиптической риторике, но раз за разом не подкрепляют слова действиями. Москва не раз объявляла новые «красные линии» и предупреждала Запад о возможных ответных мерах, однако всякий раз, когда эти линии пересекались, Кремль не прибегал ни к каким действиям.

Попытки России навязать «красные линии» западным союзникам Украины — ключевой элемент тактики запугивания, которую Владимир Путин использует с самого начала войны. Во время своего обращения, в котором он объявил о полномасштабном вторжении в Украину, Путин пригрозил Западу «последствиями, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории», если тот осмелится вмешаться. Эта довольно очевидная отсылка к ядерной войне задала тон беспрерывному ядерному шантажу, который последовал затем.

Когда в прошлом году стало ясно, что ядерное бахвальство Путина теряет эффективность, он демонстративно пересмотрел российскую ядерную доктрину, снизив порог для нанесения ядерного удара и усилив фактор страха во всём демократическом мире.

Ядерные угрозы со стороны России, безусловно, не отличались тонкостью, но оказались на удивление действенными против осторожных западных лидеров. С самого начала вторжения каждое обсуждение поставок нового вооружения Украине затягивалось и откладывалось из-за преувеличенных страхов эскалации и мало душных рассуждений о том, что нельзя провоцировать Путина.

Эта нерешительность Запада лишь подстегнула кремлёвского диктатора и затянула войну, позволив России действовать гораздо активнее, чем позволяет её реальный геополитический вес, несмотря на противостояние с куда более богатыми и лучше вооружёнными оппонентами. В самим деле — хотя российские войска испытывают серьёзные трудности на полях сражений в Украине, способность Путина запугивать Запад, возможно, стала его главным достижением за всё время вторжения.

Это достижение тем более примечательно, что угрозы Путина раз за разом оказывались пустыми. Россия в одностороннем порядке объявляла «красные линии» по поводу поставок самых разных вооружений — от противотанковых ракет Javelin и систем ПВО Patriot до истребителей F-16 и танков Leopard. Все эти «запреты» в конечном итоге были нарушены — и без каких-либо последствий. Точно так же украинская армия многократно демонстрировала полное пренебрежение кремлёвскими «красными линиями»: освобождая обширные территории от российской оккупации, вытесняя Черноморский флот из Крыма и даже нанося удары по российской территории.

И ничто из этого не привело к Третьей мировой войне. Напротив, каждый очередной военный провал Путин старался представить как нечто малозначительное. Отступления российских войск были переименованы в «жесты доброй воли» — прямо как у Оруэлла, а прежние протесты против планируемых поставок нового вооружения сменились показным безразличием.

Учитывая опыт последних трёх с половиной лет войны, нет абсолютно никаких оснований верить в реальность так называемых «красных линий» России. Наоборот, единственный логичный вывод заключается в том, что Путин всё это время просто блефовал. Теперь Дональду Трампу предстоит решить, готов ли он разоблачить этот блеф и передать Украине ракеты «Томагавк».

Появляется всё больше признаков того, что он склоняется именно к такому шагу. С конца лета риторика американского лидера в адрес России и Украины заметно изменилась: Трамп назвал российскую армию «бумажным тигром» и заявил, что Украина теперь находится в положении, позволяющем ей выиграть войну. Между тем в последние дни появились сообщения, что США уже предоставляют Украине критически важную разведывательную поддержку для нанесения дальнобойных ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре.

Очевидный сдвиг в позиции Трампа можно частично объяснить тем, что он потерял терпение по отношению к Путину, который не только отверг предложенные ему щедрые условия мира, но и за восемь месяцев буксующих переговоров окончательно доказал свою полную недоговороспособность. Изменение американского курса также связано с тем, что Трамп, похоже, начал глубже разбираться в сути войны. Информация о провале российского летнего наступления и нарастающем экономическом кризисе, вероятно, убедила его в необходимости пересмотреть прежние убеждения о неизбежности российской победы.

Существует предположение — частично основанное на заявлениях самого Трампа — что нынешняя стратегия США может заключаться в том, чтобы озвучить намерение поставить Украине «Томагавки», не передавая их на самом деле, — с целью подтолкнуть Путина к переговорам. Даже если ракеты будут поставлены, это не «чудо-оружие» и не принесёт Украине быстрой победы. Тем не менее, текущие дебаты вокруг «Томагавков» могут оказаться важным поворотным моментом в крупнейшей европейской войне со времён Второй мировой.

С самого начала вторжения Путину удавалось ограничивать западную поддержку Украине, искусно играя на коллективном страхе Запада перед эскалацией. Теперь у Трампа есть шанс доказать своему российскому визави, что он не так легко поддаётся запугиванию, как другие западные лидеры, и готов усилить давление на Москву до тех пор, пока Путин не согласится сесть за стол переговоров.

Многие критики Трампа наверняка посмеются над идеей, что американский президент способен занять столь жёсткую позицию в отношении Путина. Однако немногие объективные наблюдатели усомнятся в том, что именно такой подход является единственным реальным способом положить конец этой войне.

