Трамп вводит в игру Эрдогана. Что это означает для войны в Украине

Перед Турцией сейчас ряд геополитических вызовов и возможностей, которые могут принести большие победы, но также создать новую головную боль для президента Эрдогана

Кажется, он умело играет на нескольких шахматных геополитических досках, так что посмотрим, как он со всем этим справится.

Во-первых, и это положительный момент, Трамп, похоже, искренне уважает Эрдогана, ценя его как сильного маскулинного лидера, который также преуспевает в мире ситуативных властных игр. Трамп видит в Эрдогане человека, с которым он может делать бизнес и который потенциально может предложить ему решения в Сирии, в отношениях между Россией и Украиной. Это также является полезным фактором в отношении Ирана, а также открывается потенциально большой рынок для американского оружия. Эрдоган ценит тот факт, что Трамп не читал его нотаций относительно недавних внутриполитических событий Турции.

Назначение 77-летнего миллиардера ливанского происхождения Тома Баррака послом США в Турции в Анкаре оценили.